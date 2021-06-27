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Giriş Tarihi: 27.6.2021 21:57

EURO 2020'de erken final! Belçika - Portekiz | CANLI

EURO 2020'de erken final! Belçika - Portekiz | CANLI

EURO 2020 son 16 turunda turnuvanın favorilerinden olan Belçika ile Portekiz, Olimpico La Cartuja Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bu dev maçı Alman hakem Felix Brych yönetiyor. Belçika - Portekiz maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

EURO 2020 son 16 turunda turnuvanın favorilerinden olan Belçika ile Portekiz, Olimpico La Cartuja Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bu dev maçı Alman hakem Felix Brych yönetiyor. İki takımın da yıldızlarla dolu kadroları dikkat çekiyor. Portekiz'de yaşayan efsane Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes ve Bernardo Silva gibi yıldızlar öne çıkarken Belçika'da ise Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne ve Eden Hazard en büyük gol umutları...

Belçika, B Grubu'nda ilk maçta Rusya'yı 3-0, ikinci maçta Danimarka'yı 2-1 ve son maçta Finlandiya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 3'te 3 yaptı ve 9 puanla lider çıktı.

Portekiz ise F Grubu'nda ilk maçta Macaristan'ı 3-0 yenerken ikinci maçta Almanya'ya 4-2 mağlup oldu. Potekiz, son maçta ise Fransa ile 2-2 berabere kaldı ve 4 puanla en iyi üçncüler arasına girerek gruptan çıkmayı başardı.

Portekiz'de süper yıldız Cristiano Ronaldo, grup aşamasında çıktığı 3 maçta 5 gol kaydetti. Çok formda olan Ronaldo, bu gollerin 3'ünü penaltıdan attı.

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EURO 2020'de erken final! Belçika - Portekiz | CANLI
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