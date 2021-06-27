Galatasaray'da yeni transferler açıklanacak! Barış Alper Yılmaz'ın ücreti...

Seçim öncesinde Aytaş Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzatan Galatasaray'da yeni hafta hareketli geçecek. Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, transferleri açıklamaya başlayacak.
Takımda kalan Arda Turan ve tekrar anlaşma sağlanan Emre Akbaba için KAP bildirimleri yapılacak. Keçiörengücü ile 1.5 milyon Euro bonservis+1 oyuncuda el sıkışan sarı-kırmızılı kulüp, Barış Alper Yılmaz transferini de resmiyete dökecek.
GALATASARAY'DA SAVUNMA YENİ İSİMLERLE KURULACAK
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim arasında gerçekleşen görüşmenin perde arkası aralandı. Elmas'tan istediği takviyelerin gerçekleşeceğine dair söz alan Terim; sağ bek, sol bek ve stopere ihtiyacı olduğunu söyledi.
DONK'UN YERİNE KAAN AYHAN
Savunma göbeğinde Luyindama- Marcao ikilisinin şu an tek alternatifi yeni transfer Alpaslan Öztürk. Ozornwafor kesinlikle düşünülmüyor. Donk da yeni yabancı kuralına takılınca listeye alınan Kaan Ayhan için uğraşılıyor.
Bonservisi elinde olan Hollandalı Van Aanholt ve Real Betis'ten Alex Moreno sol bek listesinde üst sıralarda yer alan iki isim.