Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Merih Demiral Premier Lig’e gidiyor! Transferde bomba iddia: Manchester United, Arsenal e Everton…
Giriş Tarihi: 27.6.2021 10:10 Son Güncelleme: 27.6.2021 10:29

Merih Demiral Premier Lig’e gidiyor! Transferde bomba iddia: Manchester United, Arsenal e Everton

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Merih Demiral Premier Lig’e gidiyor! Transferde bomba iddia: Manchester United, Arsenal e Everton…

Transfer sezonun açılmasından sonra takımlar da transfer çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak Türkiye ile EURO 2020’de mücadele eden ve gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Merih Demiral’a Premier Lig ekipleri talip oldu. Son olarak Everton’un Juventus’la görüştüğü bilinirken öte yandan Arsenal ve Manchester United gibi dev takımlar da Merih Demiral’a talip oldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları…

EURO 2020'de sıfır çeken A Milli takımımızdaki oyunculara transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri Merih Demiral. Premier Lig'ten 3 dev takım Merih Demiral için transfer görüşmelerine katıldı.

MERİH DEMİRAL PREMİER LİG'E Mİ GİDİYOR?

Juventus ile 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Merih Demiral için görüşmeler yapan Everton'ın yanı sıra Arsenal'in ve Manchester United'in da devreye girdiği iddia edildi.

JUVENTUS MERİH DEMİRAL İÇİN İSTEDİĞİ FİYATI BELİRLEDİ

İtalyan medyasına göre Juventus'un Merih Demiral için istediği ücret 40 milyon Euro (37 milyon sterlin). Juventus ile görüşmelerini sürdüren Premier Lig ekibi Everton, mart ayında Merih için 26 milyon sterlinlik bir teklifte bulunmuştu. Ancak Juventus'un daha fazla istediği iddia edildi.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda

YENİ DİREKTÖR SONRASI EVERTON KARARINI VERECEK

Fakat teknik direktörlük koltuğu boş olan Everton'da bu transferin sonucu yeni teknik direktöre bağlı. Nuno Espirito ile tıkanan görüşmelerden sonra Rafa Benitez ismi tekrar gündeme geldi.

MANCHESTER UNİTED VE ARSENAL DE GÖRÜŞMELERİ TAKİP EDİYOR

The Sun'ın bir haberine göre, Merih Demiral için Arsenal'in ve Manchester United'ın da devreye girdiği iddia edildi. Haberde, Merih Demiral'ın bu yaz sezonu ayrılmaya niyetli olduğu da iddia edildi. 2019 yılında Juventus'a transfer olan Merih Demiral düzenli olarak forma giyemedi.

ARSENAL GEÇEN SENE TEKLİFTE BULUNMUŞ

Geçen sene Arsenal'in Merih Demiral'a bir teklifte bulunduğu fakat Juventus'un bu teklif sıcak bakmadığı ifade edildi. Aynı şekilde Manchester United de 2019 yılından beri Merih Demiral'ı izliyor ve uygun bir teklifte bulunmak için hazırlık yapıyor. Fakat iddialara göre Everton'ın görüşmelerde Merih Demiral'a daha yakın taraf.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'den gönderilen Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu
Emekliye Temmuz ayında 441 lira zam! En düşük ve en yüksek SSK- BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar ve kaç para olacak?
Son dakika: Yeni teknik direktörünü bekleyen Fenerbahçe için çarpıcı gerçeği açıkladı! "Ali Koç dışında..."
Kanal İstanbul'u hazmedemediler! Deutsche Welle ve BBC'den alçak provokasyon
Son dakika: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu! 2021 Emekli temmuz zammı ile beraber...
Survivor şampiyonu kim oldu? 2021 Survivor birincisi SMS oyu sıralaması ile İsmail Balaban mı Poyraz mı oldu? 2021 Survivor’da kim şampiyon oldu?
Barcelona’da Lionel Messi’nin yeni sözleşmesi için 8 yıldız yolcu! İşte satış listesine konulan o isimler…
Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buluyor! Prensip anlaşmasına varıldı...
Dr. Osman Büyükşen kimdir ve kaç yaşında? Osman Büyükşen ne doktoru, hangi branşta? İşte hayatı!
Son dakika magazin haberleri: Pelin Akil daha fazla dayanamadı ve ifşa etti!
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
ARKADAŞINA GÖNDER
Merih Demiral Premier Lig’e gidiyor! Transferde bomba iddia: Manchester United, Arsenal e Everton…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA