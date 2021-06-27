Merih Demiral Premier Lig’e gidiyor! Transferde bomba iddia: Manchester United, Arsenal e Everton…

EURO 2020'de sıfır çeken A Milli takımımızdaki oyunculara transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri Merih Demiral. Premier Lig'ten 3 dev takım Merih Demiral için transfer görüşmelerine katıldı.
MERİH DEMİRAL PREMİER LİG'E Mİ GİDİYOR?
Juventus ile 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Merih Demiral için görüşmeler yapan Everton'ın yanı sıra Arsenal'in ve Manchester United'in da devreye girdiği iddia edildi.
JUVENTUS MERİH DEMİRAL İÇİN İSTEDİĞİ FİYATI BELİRLEDİ
İtalyan medyasına göre Juventus'un Merih Demiral için istediği ücret 40 milyon Euro (37 milyon sterlin). Juventus ile görüşmelerini sürdüren Premier Lig ekibi Everton, mart ayında Merih için 26 milyon sterlinlik bir teklifte bulunmuştu. Ancak Juventus'un daha fazla istediği iddia edildi.
YENİ DİREKTÖR SONRASI EVERTON KARARINI VERECEK
Fakat teknik direktörlük koltuğu boş olan Everton'da bu transferin sonucu yeni teknik direktöre bağlı. Nuno Espirito ile tıkanan görüşmelerden sonra Rafa Benitez ismi tekrar gündeme geldi.
MANCHESTER UNİTED VE ARSENAL DE GÖRÜŞMELERİ TAKİP EDİYOR
The Sun'ın bir haberine göre, Merih Demiral için Arsenal'in ve Manchester United'ın da devreye girdiği iddia edildi. Haberde, Merih Demiral'ın bu yaz sezonu ayrılmaya niyetli olduğu da iddia edildi. 2019 yılında Juventus'a transfer olan Merih Demiral düzenli olarak forma giyemedi.
ARSENAL GEÇEN SENE TEKLİFTE BULUNMUŞ
Geçen sene Arsenal'in Merih Demiral'a bir teklifte bulunduğu fakat Juventus'un bu teklif sıcak bakmadığı ifade edildi. Aynı şekilde Manchester United de 2019 yılından beri Merih Demiral'ı izliyor ve uygun bir teklifte bulunmak için hazırlık yapıyor. Fakat iddialara göre Everton'ın görüşmelerde Merih Demiral'a daha yakın taraf.