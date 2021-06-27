Rize’de Kıran dönemi

Camiaya umut veren Kıran şunları söyledi: “Bu görev benim için şereftir. Bahane üretmeden çözümün parçası olacağız. Çaykur Rizespor’da köklü bir değişim için sahaya çıkıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın.”
Çaykur Rizespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda Tahir Kıran başkanlığa seçildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 217 delegeden 153'ünün katılımıyla gerçekleşen kongreye tek aday olarak giren Kıran, mavi-yeşilli kulübün yeni başkanı oldu. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunmasının ardından yapılan açık oylama seçilen Tahir Kıran, "Çaykur Rizespor Başkanlığı, her Rizeli'nin gurur duyacağı, gönülden isteyeceği şerefli bir makamdır. Bahane üretmeden,sorunun parçası değil,çözümün anahtarıolacağız. Köklü bir değişim için sahaya çıkıyoruz. Bu camianın menfaatlerini ön planda tutmak ve geleceğini inşa etmek amacıyla çalışacağız. Ülkümüz, düsturumuz ve ilkelerimiz bize Rize'nin ve Rizespor'un sorumluluğunu yüklerken, aynı zamanda federasyon ile ilişkilerimizde spor ahlakından tavizsiz hareket için bir yön vermektedir. Rizesporiçin elimizden geleninen iyisini yapacağımızdanhiçbir hemşehriminşüphesi olmasın. Ne benim ne bir başkasının Rize'nin büyüklüğünün önüne geçmesi söz konusu dahi olamaz. Rizesporkimsenin cebine sığmaz" şeklinde konuştu.
İLK İCRAAT FAHRİ TATAN
TAHİR Kıran'ın ilk önemli kararı Fahri Tatan'ın sportif direktörlüğe getirmesi oldu. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Sportif Direktörlük görevine eski futbolcu ve antrenörümüz Fahri Tatan getirilmiştir. Tatan'a yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.
'BABAM TURGUT KIRAN BİZERİZE SEVGİSİNİ MİRAS BIRAKTI' YENİ Başkan Kıran, "Rahmetli babam hemşehriniz Turgut Kıran bize Rize sevgisini miras bıraktı. O tam bir Rize sevdalısı olmanın yanı sıra iyi bir Rizesporlu'ydu. Eğer bir işe dört elle sarılmayacaksanızo işe bulaşmayın, ya bir işitam yapın ya da o işe hiç girmeyinöğüdünü de bize veren oydu. Ben bir armatörüm, denizciyim. Bizim ne zorluklarla boğuştuğumuzla, ne tür sorunlara göğüs gerdiğimizle ve karşılaştığımız fırtınalarla kimse ilgilenmez. Soru açıktır. Gemi limana yanaştı mı yanaşmadı mı? Bizim tek görevimiz vardır o da gemiyi sağlam ve sağlıklı şekilde limana getirmektir'' ifadesini kullandı.
İŞTE YENİ YÖNETİM
BAŞKAN Tahir Kıran'ın yönetiminde şu isimler yer aldı: Mustafa Yazıcı, Niyazi Mete, Ali Haydar Er, Yusuf Ziya Alim, Selim Selimoğlu, Ahmet Yılmaz Zehiroğlu, Serkan Karavin, Bilgehan Bayramoğlu, Ceyhun Kazancı, Zeki Karaoğlu, Oktay Seymenoğlu, Tan Sipahi, Hasan Türüt, Muhammet Mete, Hasan Yavuz Bakır, Sedat Abanoz, Talha Küçükvar, Nurullah Haşimoğlu.