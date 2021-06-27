Son dakika: Belçika-Portekiz maçından sonra Ronaldo’nun o hareketi taraftarları çıldırttı! "Saygısı yok..."

EURO 2020'de futbol heyecanı günden güne artarak devam ediyor. Son 16 turu maçlarının oynandığı turnuvada geçtiğimiz gecenin maçı Belçika ve Portekiz arasında oynandı. Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldırabilecek kapasiteye sahip olan iki takımın karşılaşması futbolseverleri maç boyunca ayakta tuttu.
Başlangıcından sonuna kadar her iki tarafa da gidip gelen karşılaşmada, Thorgan Hazard'ın yaptığı mükemmel vuruşla galibiyete ulaşan taraf Belçika oldu. Belçika'nın golünün ardından baskısını arttıran Portekiz, ne yapsa da sonucu değiştiremedi.
SON ŞAMPİYON ERKEN VEDA ETTİ
Maçın son anlarında skoru değiştirebilecek pozisyonlara giren Cristiano Ronaldo ve arkadaşları, direklere ve Belçika'nın deneyimli kalecisi Courtois'ya takıldı.
Son düdüğün ardından büyük sevinç yaşayan Belçika, favori gözüktükleri turnuvada çeyrek finalde İtalya ile eşleşti. İtalya-Belçika karşılaşması, 2 Temmuz Cuma günü Allianz Arena'da oynanacak.
Maçın bitmesiyle birlikte derin bir üzüntü yaşayan Portekizli oyuncular, saha içerisinde yığıldı kaldı. Ancak Portekiz'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareket, taraftarı adeta çileden çıkardı.
Maç boyunca Belçika savunması arasında varlık göstermekte zorlanan Ronaldo, son düdüğün ardından kaptanlık pazubandını çıkararak yere fırlattı. Bu hareketi daha önce de yapan Ronaldo, Portekizli taraftarlar tarafından günah keçisi ilan edildi.
36 yaşındaki yıldıza sosyal medya hesapları üzerinden tepkilerini gösteren Portekizliler, Ronaldo'nun 'utanması' gerektiğini ve 'çocukça' bir harekette bulunduğunu yazdı.
"SAYGISI YOK"
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Cristiano Ronaldo'nun Portekiz kaptanlık kol bandına saygısı yok. Her sinirlenmesinde onu bir kenara atıyor." yorumunu yaptı.
Turnuvayı 5 golle bitiren Ronaldo için yapılan yorumlardan bazıları şöyle…
"Ronaldo, yolunu bulamayan bir çocuk gibi kaptanlık pazubandını tekmeliyor."
"Ronaldo, birkaç ay içinde ikinci kez kaptanlık pazubandını yere atıyor... İnsanlar ona hala tüm zamanların en iyisi diyor."
"Ronaldo, bu maçta sahada mıydı? Oyun içinde kayboldu ve bir hayalet gibiydi."
"JOAO FELİX BİR SAHTEKAR"
Eski Manchester United efsanesi Roy Keane, Belçika-Portekiz maçının ardından katıldığı bir programda, Portekiz'in 21 yaşındaki genç oyuncusu Joao Felix için sert ifadeler kullandı.
Roy Keane, "Joao Felix geldiğinden beri yaptı? Adam bir sahtekar. 100 milyon Sterlin'in değeri bu mu? Ben Ronaldo olsaydım soyunma odasında onu kovalardım." diye konuştu.
21 yaşındaki yıldız, 2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e 127 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.