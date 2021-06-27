'FELİPE MELO ETKİSİ YAPABİLİR...'

'Paulinho'nun 10 numara özelliği de var. Taraftarı heyecanlandırıyor. Bu transfere kimse hayır demez. Felipe Melo etkisi yapacak bir oyuncu. Melo'dan sonra orta sahada o tarz bir oyuncu göremedik. Paulinho transferi Terim'i de çok mutlu eder.'