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Giriş Tarihi: 27.6.2021 21:07 Son Güncelleme: 27.6.2021 21:21

Son dakika: Galatasaray’a dönmesi yeniden gündemde olan Belhanda’ya şok! Transferi iptal oldu…

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Son dakika: Galatasaray’a dönmesi yeniden gündemde olan Belhanda’ya şok! Transferi iptal oldu…

Son dakika haberi… Galatasaray’da Mustafa Cengiz döneminin büyük tartışma konusu olan Younes Belhanda, Türk Telekom Stadı zemini için yaptığı eleştiriler nedeniyle sözleşmesi feshedilerek takımdan gönderilmişti. Sarı-kırmızılılarda Burak Elmas’ın başkan seçilmesi ve Fatih Terim’in yeniden Florya’ya dönmesiyle birlikte transferi tekrar gündeme gelen Faslı oyuncu için yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi… Galatasaray'ın 2017 yılında Dinamo Kiev'den kadrosuna kattığı Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği 3 sezonda taraftarı en fazla ikiye bölen isimlerden birisi olmuştu. Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Faslı yıldız, 2020-2021 sezonunun son haftalarına doğru takımdan gönderilmişti.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında oynanan Sivasspor maçının ardından yönetime, Türk Telekom Stadı zemini nedeniyle sitem eden Belhanda'nın, sözleşmesi feshedilmişti.

Takımdan gönderilmesinin ardından yine tartışmalarının odağında olan orta saha oyuncusu, Mustafa Cengiz yönetiminin Burak Elmas'ın başkanlığa oturmasıyla yeniden Galatasaray'la anılmaya başlandı.

Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler

Galatasaray'dan gönderildikten sonra bireysel çalışmalarına İstanbul'da devam eden Belhanda'nın, Fatih Terim'in Florya'ya dönmesiyle birlikte yıllık ücretinde yüksek miktarda indirimi kabul ederek sarı-kırmızılı takıma geri dönmeyi kabul edebileceği belirtiliyor.

MONTPELLİER'E TRANSFERİ İPTAL OLDU

Galatasaray'la ayrılık yaşamasının ardından Fransa'da yıldızı parlayan Montpellier kulübüyle adı sıkça anılan Belhanda'ya Fransız ekibinden kötü haber geldi.

Belhanda'nın transferinde büyük aşama kaydeden Montpellier yönetimi, Fransız basınında yer alan haberlere göre, Faslı yıldızın transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi planlıyordu.

Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler

Belhanda'yı kadrosuna katmaya hazırlanan Montpellier'de bu transfere engel olan bir durum ortaya çıktı. Midi Libre Gazetesi'ne konuşan Montpellier Başkanı Nicollin, Belhanda'nın transferine finansal nedenlerin engel olduğunu açıkladı.

Belhanda ile sözlü anlaşmaya varıldığını ancak Fransa Ligue 1'de azalan yayın gelirleri nedeniyle bu transferi askıya almaya karar verdiklerini açıklayan kulüp başkanı, sözleşme imzalamak istemediğini belirtti.

Öte yandan Fransa basınında yer alan haberlerde, Younes Belhanda için İngiltere ve Katar gibi ülkelerden de tekliflerin geldiği belirtildi. 2009-14 yılları arasında Montpellier forması giyen Belhanda, 2011-12 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

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Son dakika: Galatasaray’a dönmesi yeniden gündemde olan Belhanda’ya şok! Transferi iptal oldu…
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