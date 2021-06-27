Ali Koç, camiaya birlik ve beraberlik mesajları verdi: Vazgeçmek yok güzel günler yolda
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“Yeni dönemde sporun renginin sarı-lacivert olması en büyük hedefimiz. Biz büyük bir aileyiz. Aydınlık ve gurur duyacağımız bir gelecek için omuz omuza ‘Fenerbahçe’ diyeceğiz”
"Hep beraber inşallah seneye bu zaman F.Bahçe'nin şampiyonluğunu kutlayacağız."
F.Bahçe'de genel kurulda Ali Koç, yeniden başkan seçildi. 6459 oy alan Koç, teşekkür konuşmasında camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Başkan Koç'un açıklamaları şöyle: "Fenerbahçeliler, başkanlarına nasılsahip çıkılır, bunu gösterdiler. Aydınlık ve gurur duyacağımız geleceğimiz için omuz omuza 'Fenerbahçe' diyeceğiz. Biz tek vücut büyük bir aileyiz. Bu yeni dönemde sporun renginin sarı-lacivert olmasını hedefliyoruz. Vazgeçmek yok. Güzel günler yakında. Kadromuzun % 70'i hazır. Dokunuşlar yapacağız. Ancak sadece kadro kalitesi yetmiyor. Birbiriyle uyumlu dişlileri olan o özlediğimiz ruhu canlandırmak olmazsa olmazımızdır. Tribünlerimiz ve takımımız tek vücut hareket edecek. Futbolcularımız, takımolmanın ne olduğunu sizdengörecek ve formalarınınhaklarını verecekler."
YENİ TESİSLER EMSAL OLACAK
FUTBOL şubesini yeni bir tesise taşımak için gerekli başvuruları yaptıklarını dile getiren Ali Koç, "Nasıl ki bu stat bizden sonrakiler için örnek teşkil ettiyse bu öyle bir akademi olacak ki sadece Türkiye değil yurtdışındakilere de emsal olacak. Kazmayı vurduğumuz anda önümüzdeki sezona yetişmemesi için hiçbir sebep yok. Devlet yetkililerimizden rica ediyorum, bu işlemlerimizi hızlandıralım. Bu araziyi en kısa sürede bize temin etmeniz için sizden ricada bulunuyorum" diye konuştu.
KATILIM SAYISI 3'TE 2 AZALDI
Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'la başkanlık için yarıştığı 2018'deki genel kurulda 20 bin 736 geçerli oy kullanılmıştı. Koç, 16 bin 92 oy alırken, Yıldırım 4 bin 644'te kalmıştı. Dün yapılan kongreye Ali Koç tek aday olarak girdiği için katılım çok daha az oldu. Toplamda 6682 kongre üyesi sandığa gitti. Koç'un aldığı oy sayısı ise 6459 oldu.
YEDEK ÜYELER
Selma Altay Rodopman
Ömer Okan
Selahattin Baki
Bekir İrdem
İlker Dinçay
Özgür Özaktaç
Can Gebetaş
KONGRE NOTLARI
Baki: 2-3 majör oyuncu alacağız
Genel Kurul'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan F.Bahçeli yönetici Selahattin Baki transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Baki, "Geçen sezon 21 futbolcuyla sözleşme imzaladık. Bazı isimlerde hocaya danıştık. Bu sene daha farklı bir yol izleyeceğiz. Zaten geniş kadroyu kurduk, artık takım kuracağız. 11'de hemen fark yaratabilecek 3-4 oyuncu peşinde koştuğumuz için gelecek teknik direktörün yorumu önemli. Geçen seneki kadar heyecanlı bir transfer dönemi olmaz ancak takımın iskeleti belli" dedi