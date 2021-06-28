Alanyaspor'da Tzavellas, ülkesine gidiyor

Aytemiz Alanyaspor formasını 2017 yılından beri giyen 33 yaşındaki Yunanlı oyuncu ülkesindeki takımı olan AEK Atina'nın talip olduğu öğrenildi. Alanyaspor'a 400 bin Euro'luk bir teklif yapan AEK, transferde sona yaklaştı.

Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'un takım kaptanı Yunanlı oyuncusu Georgios Tzavellas'ın Alanya macerası sona erdi. 2017 yılından beri turuncu yeşilli formayı giyen 33 yaşındaki Yunanlı oyuncu ülkesindeki takımı olan AEK Atina'nın talip olduğu öğrenildi. Alanyaspor'a 400 bin Euro'luk bir teklif yapan AEK, transferde sona yaklaştı.

2016-2017 sezonunun devre arasında PAOK Saloniki takımından Alanyaspor'a bonservis bedeli olmadan transfer olan Tzavellas, AEK'ya transfer olduğu takdirde Alanyaspor'a 400 bin Euro bonservis bedeli kazandıracak. Yunanlı oyuncunun, AEK'dan ise 800 bin Euro maaş alacağı ve 2+1 yıllık anlaşma yapacağı öğrenildi. Alanyaspor formasıyla 140 maça çıkan ve kaptanlığa kadar yükselen Tzavellas, 7 gol ve 3 asistle skora katkı sağladı. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon ise toplamda 27 maçta şans bulurken, 3 gol ve 1 asist kaydetti.