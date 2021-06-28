Alex De Souza teknik direktörlük kariyerine galibiyetle başladı!

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, antrenörlüğe ilk adımını atmış ve ve Brezilya'nın köklü ekiplerinden Sao Paulo'nun U20 Takımı'nın yeni teknik direktörü olmuştu.
Sao Paulo U20 Takımı, Marquinhos'un attığı golle, Athletico-PR'ı 1-0 mağlup etti. Böylelikle Alex, teknik direktörlük kariyerine galibiyetle başladı
Alex De Souza, Sao Paulo U20 takımıyla teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıktı. Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Alex, 2015'te futbolculuk kariyerini noktalamıştı.