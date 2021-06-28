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Giriş Tarihi: 28.6.2021

Golcüde geri sayım

UĞUR ÇEM
Golcüde geri sayım

Şampiyonlar Ligi’nde Aboubakar’ın yerini dolduracak bir isim arayan Beşiktaş, Diego Costa ve Hulk ikilisine yoğunlaştı. Hatayspor’dan Mame Diouf da 3’üncü alternatif olarak listeye alındı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların önceliği ise Aboubakar'ın ayrılmasıyla kan kaybına uğrayan forvet hattı… Bu mevki için Beşiktaş'ın ilk adayı bonservisi elinde olan Diego Costa… Siyah-beyazlılar, yıllık 2.3 milyon Euro artı 600 bin Euro bonusluk son teklifine cevap bekliyor. Listedeki 2. isim Hulk. Beşiktaş, bonservisini Atletico Mineiro'dan alması halinde Brezilyalı'yı transfer etmeyi planlıyor. Üçüncü aday ise Hatayspor'dan Mame Diouf... Ancak Kartal, Hatayspor'a 1.1 milyon Euro'luk çıkış bedelini ödemek istemiyor ve bu futbolcuya da "Bonservisini al, gel" mesajı verildi.

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