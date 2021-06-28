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Giriş Tarihi: 28.6.2021 14:15

Göztepeli şampiyonlara coşkulu karşılama!

DHA
Göztepeli şampiyonlara coşkulu karşılama!

Göztepe'nin milli cimnastikçisi Ferhat Arıcan ve milli yelkencisi Medine Havva Tatlıcan, İzmir'de coşkuyla karşılandı.

Japonya'da 23 Temmuz'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları öncesi Katar'daki Doha Dünya Kupası'nda paralel barda altın madalya kazanan Göztepeli milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, üst üste 2 Avrupa şampiyonluğu dahil son 4 büyük uluslararası organizasyondan birincilikle döndü. İzmir ekibinin bir diğer sporcu milli yelkenci Medine Havva Tatlıcan ise İspanya'da düzenlenen 2021 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda kızlar kategorisinde ikinci olarak ülkemize bu kategoride Avrupa'da tarihinin en iyi derecesini getirdi. Şampiyon sporcular İzmir'e dönüşte havalimanında coşku ile karşılandı.

Adnan Menderes Havalimanı'ndaki karşılama töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, TYF İcra Kurulu Üyesi Hakan Yenigün, TYF Genel Koordinatörü Fulya Tüfenkçioğlu ve TYF Eğitim ve Operasyon Yöneticisi Volkan Timurşah, Göztepe Amatör Şubeler Sorumlusu Deniz Durmaz, federasyonların yöneticileri ve sporcuların aileleri yer aldı. Bando takımının eşlik ettiği karşılamada Göztepe taraftarları milli sporcuları meşalelerle bağırlarına bastı.

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Göztepeli şampiyonlara coşkulu karşılama!
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