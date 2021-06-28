‘KAP’maya başlıyor!

Aslan, bu hafta içinde Arda ve Emre için bildirim yapacak. Ayrıca Barış Alper Yılmaz transferi de resmiyete dökülecek
Seçim öncesinde Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan; Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzatan Galatasaray'da yeni hafta hareketli geçecek. Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, transferleri açıklamaya başlayacak. Takımda kalan Arda Turan ve tekrar anlaşma sağlanan Emre Akbaba için KAP bildirimleri yapılacak. Keçiörengücü ile 1.5 milyon Euro bonservis+1 oyuncuda el sıkışan sarı-kırmızılı kulüp, Barış Alper Yılmaz transferini de resmiyete dökecek.