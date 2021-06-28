Son dakika: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör adayı! Vitor Pereira'dan sonra yine...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe yeni teknik direktörü için gün sayıyor. Sarı lacivertli takımın taraftarları sosyal medyada yeni teknik direktör için bekleyişe geçti. A Spor canlı yayınına bağlanan Ahmet Selim Kul, teknik direktörlük için adayları sıraladı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Portekizli isim olabilir...
SON DAKİKA: VİTOR PEREİRA'DAN SONRA BİR PORTEKİZLİ DAHA!
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, canlı yayında Fenerbahçe'deki son gelişmeleri sıraladı. Sarı lacivertlilerde Ali Koç, Pazartesi günü teknik direktörü açıklayacaklarını ifade etmişti. Bugün teknik direktörün açıklanması beklenmiyor.
İşte Ahmet Selim Kul'un o sözleri...
'FENERBAHÇE'NİN ANLAŞMAK İSTEDİĞİ HOCA BİLİC'Tİ...'
Fenerbahçe'nin anlaşmak istediği hoca Slaven Bilic'ti. Olmadı. Bilic için buçuk aday diyorduk ama buçuktan fazlasıydı. Kulübü izin vermedi.
'TAZMİNAT ÖDEMEK İSTEMEDİLER'
Fenerbahçe, Bilic için tazminat ödemek istemedi.
'KESİN OLARAK ADAYLARDAN BİRİ...'
Marco Silva kesin olarak masadaki isimlerden biri. Marco Silva'nın Everton kariyeri yüzünden sosyal medyada bir negatiflik söz konusu. Bu yönetimi etkiler mi bilemeyiz.
PEREİRA'DAN SONRA NUNO SANTO!
Son olarak Nuno Santo ismi gündeme geldi fakat çok fazla ihtimal vermiyoruz. Fenerbahçe, Nuno Santo'yu getirirse büyük bir iş yapmış olur.
'FONSECA DA ADAYLAR ARASINDA'
Fonseca ismi de düşünülen isimler arasında yer alıyor.
Başkan Ali Koç dışında kimse teknik direktörlük konusunda sürece hakim değil. Bugün teknik direktörün açıklanmasını beklemiyoruz.
Tamamen sürpriz bir isimle de karşılaşabiliriz. Her şey mümkün.
FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖR ADAYI NUNO SANTO KİMDİR?
Sao Tome ve Principe ülkesinde dünyaya gelen Portekiz uyruklu teknik adam futbolculuk yıllarında Kalecilik mevkiinde görev aldı. Portekiz Ligi, La Liga ve Rusya'da farklı kulüplerin formasını terleten Nuno Espirito Santo teknik direktörlük kariyerine Malaga'da kaleci antrenörlüğü yaparak başladı.
Sonrasında Panathinaikos'da kaleci anrenörü olarak kariyerini sürdüren Nuno Espirito Santo ilk teknik direktörlük deneyimini ise Portekiz Ligi takımlarından Rio Ave'de yaşadı. Sonrasınsda sırası ile Valencia, Porto ve Wolverhampton takımlarını çalıştırdı.