Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör adayı! Vitor Pereira'dan sonra yine...
Giriş Tarihi: 28.6.2021 15:41 Son Güncelleme: 28.6.2021 15:46

Son dakika: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör adayı! Vitor Pereira'dan sonra yine...

Son dakika: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör adayı! Vitor Pereira'dan sonra yine...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu'ndan sonra yeni teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu. Başkan Ali Koç, kongreden sonra Pazartesi günü yeni hocanın açıklanacağını ifade etmişti. Görünüşe göre bugün yeni teknik adam açıklanmayacak fakat Vitor Pereira'dan sonra bir Portekizli hoca daha gündeme geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe yeni teknik direktörü için gün sayıyor. Sarı lacivertli takımın taraftarları sosyal medyada yeni teknik direktör için bekleyişe geçti. A Spor canlı yayınına bağlanan Ahmet Selim Kul, teknik direktörlük için adayları sıraladı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Portekizli isim olabilir...

Son dakika: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör adayı! Vitor Pereira'dan sonra yine...

SON DAKİKA: VİTOR PEREİRA'DAN SONRA BİR PORTEKİZLİ DAHA!

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, canlı yayında Fenerbahçe'deki son gelişmeleri sıraladı. Sarı lacivertlilerde Ali Koç, Pazartesi günü teknik direktörü açıklayacaklarını ifade etmişti. Bugün teknik direktörün açıklanması beklenmiyor.

Son dakika: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör adayı! Vitor Pereira'dan sonra yine...

İşte Ahmet Selim Kul'un o sözleri...

'FENERBAHÇE'NİN ANLAŞMAK İSTEDİĞİ HOCA BİLİC'Tİ...'

Fenerbahçe'nin anlaşmak istediği hoca Slaven Bilic'ti. Olmadı. Bilic için buçuk aday diyorduk ama buçuktan fazlasıydı. Kulübü izin vermedi.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Son dakika: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör adayı! Vitor Pereira'dan sonra yine...

'TAZMİNAT ÖDEMEK İSTEMEDİLER'

Fenerbahçe, Bilic için tazminat ödemek istemedi.

Son dakika: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör adayı! Vitor Pereira'dan sonra yine...

'KESİN OLARAK ADAYLARDAN BİRİ...'

Marco Silva kesin olarak masadaki isimlerden biri. Marco Silva'nın Everton kariyeri yüzünden sosyal medyada bir negatiflik söz konusu. Bu yönetimi etkiler mi bilemeyiz.

Son dakika: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör adayı! Vitor Pereira'dan sonra yine...

PEREİRA'DAN SONRA NUNO SANTO!

Son olarak Nuno Santo ismi gündeme geldi fakat çok fazla ihtimal vermiyoruz. Fenerbahçe, Nuno Santo'yu getirirse büyük bir iş yapmış olur.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Son dakika: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör adayı! Vitor Pereira'dan sonra yine...

'FONSECA DA ADAYLAR ARASINDA'

Fonseca ismi de düşünülen isimler arasında yer alıyor.

Başkan Ali Koç dışında kimse teknik direktörlük konusunda sürece hakim değil. Bugün teknik direktörün açıklanmasını beklemiyoruz.

Tamamen sürpriz bir isimle de karşılaşabiliriz. Her şey mümkün.

Son dakika: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör adayı! Vitor Pereira'dan sonra yine...

FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖR ADAYI NUNO SANTO KİMDİR?

Sao Tome ve Principe ülkesinde dünyaya gelen Portekiz uyruklu teknik adam futbolculuk yıllarında Kalecilik mevkiinde görev aldı. Portekiz Ligi, La Liga ve Rusya'da farklı kulüplerin formasını terleten Nuno Espirito Santo teknik direktörlük kariyerine Malaga'da kaleci antrenörlüğü yaparak başladı.

Son dakika: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör adayı! Vitor Pereira'dan sonra yine...

Sonrasında Panathinaikos'da kaleci anrenörü olarak kariyerini sürdüren Nuno Espirito Santo ilk teknik direktörlük deneyimini ise Portekiz Ligi takımlarından Rio Ave'de yaşadı. Sonrasınsda sırası ile Valencia, Porto ve Wolverhampton takımlarını çalıştırdı.

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Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Son dakika: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör adayı! Vitor Pereira'dan sonra yine...
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