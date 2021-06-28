Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gelecek sezonun hazırlıklarına başlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu hala devam ediyor. Fenerbahçe iki gün sonra sezon başı kampı için Düzce Topuk Yaylası'nda toplanacak. EURO 2020'deki İspanya - Hırvatistan maçının sonucu teknik direktör konusunda sürprizlere neden olabilir.
Fenerbahçe'de sezonun açılmasına iki gün kala hoca hala belli değil. Slaven Bilic ile anlaşma aşamasına gelen Fenerbahçe, Hırvat teknik adamın kulübüyle yaşadığı tazminat sorunu nedeniyle rotayı diğer adaylara çevirdi...
FATİH TERİM HAKKINDAKİ SÖZLERİ OLAY OLAN PİRLO...
Sarı lacivertli yönetim Bilic'ten gelen olumsuz haber sonrası rotayı İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'ya çevirdi.
Marco Silva ve Fonseca da görüşülen diğer teknik adamlar arasında.
BAŞKAN ALİ KOÇ'UN AKLINDA O VAR!
Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aklında Hırvatistan'ın başarısında büyük pay sahibi olan Zlatko Dalic var!
EURO 2020'de dün oynanan maçta Hırvatistan ile İspanya 3-3 berabere kaldı. Uzatmalara giden karşılaşmayı İspanya 5-3 yenerek bir üst tura çıkmayı başardı.
Son teknik direktörü Erol Bulut'u 25 Mart'ta gönderen, ligde son maçını 15 Mayıs'ta oynayan Fenerbahçe, yeni sezonun startını vermesine 2 gün kala halen hocasını belirleyemedi.
Seçim öncesi, "Teknik direktörü pazartesi açıklayacağım" diyen Başkan Ali Koç, Slaven Bilic'ten gelen "Çin'deki kulübüm gitmeme izin vermiyor" mesajının ardından rötar yaptı.
ZLATKO DALİC DE İSTİYOR AMA...
Ali Koç'un, üzerinde yoğun olarak çalışma sarf ettiği isimlerin Andrea Pirlo ve Zlatko Dalic olduğu iddia edildi. Hırvatistan'ın Tenik Direktörü Dalic ise "Biraz daha bekleyin" mesajını verdi.
Pirlo'nun şartlarının büyük ölçüde kabul edildiği, ancak henüz kesin anlaşmanın sağlanamadığı bildirildi. Adaylar arasında Marco Silva ve Fonseca yerini koruyor.
FENERBAHÇE TARAFTARI ÇILDIRDI: HANİ VERDİĞİN SÖZLER!
Başkan Ali Koç'un yeni teknik direktörü dün de açıklamaması Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkardı. Sosyal medyada 'teknik direktör' başlığını gündemin ilk sırasına kadar taşıyan sarı-laciverliler 'Hani hocayı açıklayacaktı! Takım toplanıyor hala teknik direktör yok...
Başkan Ali Koç'un hocayı açıklamasını beklerken ağaç olduk. Şampiyonluk bekle, forvet bekle, teknik direktör bekle, ömrümüz beklemekle geçti.' yorumlarını yaptılar.ÖMER ÜRÜNDÜL'DEN TEKNİK DİREKTÖR YORUMU! 'BU SÜREÇ UZARSA...'
'Fenerbahçe'de ciddi bir teknik adam sorunu var. Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğine karar verilmesinden sonra yeni hocanın bulunması gerekirdi. Ancak bugüne kadar hiçbir yabancı teknik adam ile anlaşma sağlanamadı.
ÖMER ÜRÜNDÜL'DEN TEKNİK DİREKTÖR YORUMU! 'BU SÜREÇ UZARSA...'
'Fenerbahçe'de ciddi bir teknik adam sorunu var. Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğine karar verilmesinden sonra yeni hocanın bulunması gerekirdi. Ancak bugüne kadar hiçbir yabancı teknik adam ile anlaşma sağlanamadı.
Dün de açıklanmadığına göre prensipte anlaşılan hoca son anda bir pürüz çıkardı, böyle anlaşılıyor. Takım 2 gün sonra toplanarak yeni sezon için çalışmalarına başlayacak. Bu çok büyük bir sorun değil.
Nasıl Galatasaray, kongre öncesi Fatih Terim'in durumunun belli olmaması nedeniyle Selçuk İnan ile çalışmaya başladıysa, Fenerbahçe de böyle bir hamle yapabilir. Ama yine de ivedilikle teknik adam işini halletmek şart.
Fenerbahçe yeni sezonun ilk idmanı öncesinde sadece teknik adam değil kadrodaki oyuncu enflasyonuyla ilgili de sıkıntı yaşıyor. Henüz sadece bir transfer yapıldı (Serdar Dursun), takımdan ayrılan isimler ise Harun Tekin ve Michael Frey oldu.
Fenerbahçe'nin elinde kiradan dönenler ve altyapıdan gelen isimlerle birlikte tam 46 sözleşmeli oyuncu bulunuyor.