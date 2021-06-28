Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti

Nasıl Galatasaray, kongre öncesi Fatih Terim'in durumunun belli olmaması nedeniyle Selçuk İnan ile çalışmaya başladıysa, Fenerbahçe de böyle bir hamle yapabilir. Ama yine de ivedilikle teknik adam işini halletmek şart.

Bu iş ne kadar uzarsa o kadar camiada sıkıntılar artar. Transfer için ise zaten elde geniş bir kadro var. Başta santrfor olmak üzere 3 tane nokta oyuncu her zaman alınabilir.'