Fenerbahçe taraftarları yeni teknik direktörlerini merakla bekliyor. Başkan Ali Koç, seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda yeni hocanın isminin duyurulacağı tarih olarak bugünü işaret etmişti. Prensip anlaşmasına varılan Slaven Bilic teklifi reddetmek zorunda kalınca listedeki efsane isim ön plana çıktı. İşte Fenerbahçe ile Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski cephesinde yaşanan son dakika gelişmelerinin detayları...
Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Hırvat teknik adam Slaven Bilic, sözleşmesi bulunan Çin Kulübü Beijing Guoan'dan izin alamadığı için Fenerbahçe'nin teklifini reddetmek zorunda kaldı.
IGOR ANGELOVSKİ DE LİSTEDE
Tüm bu gelişmelerin ardından Juventus'un efsanesi Andrea Pirlo ismi ön plana çıktı.
İtalyan teknik direktörle görüşen sarı-lacivertlilerin listesinde Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda başarılı bir dönem geçiren İgor Angelovski ve henüz bir takımla anlaşmayan Paulo Fonseca da var.
Başkan Ali Koç, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda yeni teknik direktörü pazartesi günü açıklayacağını duyurmuştu.
Ancak yaşanan gelişmeler, bugün resmi açıklama gelip gelmeyeceği konusunu iyice belirsizleştirdi.
FUTBOLCULARA SÜPER LİG'DEN TEKLİF YAĞIYOR
Bu arada Fenerbahçe'de gidecek isimlerin durumunun netleşmesi için önce teknik direktörün açıklanması bekleniyor.
Bununla birlikte sarı-lacivertli futbolculara Türkiye'den teklif yağıyor. İzmir ekibi Göztepe, Filip Novak ve Sinan Gümüş'ü istiyor. Sinan'a eski kulübü Antalyaspor da talip.
Mame Thiam, Fatih Karagümrük ve eski takımı Kasımpaşa'nın takibinde.
Mauricio Lemos'un da Çaykur Rizespor'un yeni yönetiminin ilk hedeflerinden biri olduğu belirtiliyor.
CAULKER DA YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BEKLİYOR
Öte yandan Fenerbahçe'nin en önemli hedeflerinden biri olan stoper takviyesi için prensipte anlaştığı Steven Caulker'ın resmen açıklanması için yeni teknik direktör bekleniyor.
2019-2020 sezonu ara transfer döneminde Alanyaspor'a gelen 29 yaşındaki İngiliz futbolcu, özellikle geçen sezon performansıyla fark yaratmıştı.
Ligde 32 maçta toplam 2880 dakika forma giyen Caulker 3 gol atıp, iki de asist yapmıştı.
GUSTAVO VE SOSA İNDİRİM İSTEĞİNE CEVAP VERMEDİ
Fenerbahçe yönetiminin bu sezon en büyük hedeflerinden biri takımın maaş bütçesini düşürmek...
Bunun için de Gustavo ve Sosa'dan yıllık ücretlerinde indirime gitmeleri istendi. Ancak toplam yıllık ücretleri 5 milyon Euro'yu geçen bu ikiliden yönetime henüz olumlu bir cevap gelmedi.
Sarı-lacivertliler bu ikilinin takımda kalması durumunda orta sahaya yeni bir transfer yapmayı da düşünmüyor. Ancak biri ayrılırsa takviye gündeme gelecek.