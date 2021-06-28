Mazbatasını Salı günü alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler, ilk iş olarak finansal tabloları ve futbol A Takım bütçesini inceledi.
Mustafa Cengiz, görevdeyken Dursun Özbek döneminde imzalanmış yüksek ücretli futbolcu kontratlarını eleştirmişti.
Ancak yapılan incelemeler sonucunda Cengiz döneminde de benzer ağır mali şartlarda sözleşmeler imzalandığını ortaya çıktı.
KAP bildirimlerinde garanti ücretler 5 milyon, 3.850 milyon ve 2.5 milyon Euro olarak açıklansa da Galatasaray'da futbolda paranın 3'te 1'i Falcao, Feghouli ve Babel'e gidiyor. Elmas ve ekibi, bu üç yıldızın durumunu acil olarak değerlendirme kararı aldı.
Falcao, Feghouli ve Babel'in 20 milyon Euro'yu (210 milyon TL) bulan yıllık maliyeti, 546 milyon TL harcama limitine sahip Galatasaray'ın iç ve dış transferde hareket alanını kısıtlıyor.
KAP'MAYA BAŞLAYACAK
Bu arada seçim öncesinde Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan; Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzatan Galatasaray'da yeni hafta hareketli geçecek.
Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, transferleri açıklamaya başlayacak. Takımda kalan Arda Turan ve tekrar anlaşma sağlanan Emre Akbaba için KAP bildirimleri yapılacak.
Keçiörengücü ile 1.5 milyon Euro bonservis+1 oyuncuda el sıkışan sarı-kırmızılı kulüp, Barış Alper Yılmaz transferini de resmiyete dökecek.