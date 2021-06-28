KAP bildirimlerinde garanti ücretler 5 milyon, 3.850 milyon ve 2.5 milyon Euro olarak açıklansa da Galatasaray'da futbolda paranın 3'te 1'i Falcao, Feghouli ve Babel'e gidiyor. Elmas ve ekibi, bu üç yıldızın durumunu acil olarak değerlendirme kararı aldı.