Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da 20 milyon Euro'luk şok gerçek! Falcao, Feghouli ve Babel...
Giriş Tarihi: 28.6.2021 07:50 Son Güncelleme: 28.6.2021 07:51

Son dakika: Galatasaray'da 20 milyon Euro'luk şok gerçek! Falcao, Feghouli ve Babel...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'da 20 milyon Euro'luk şok gerçek! Falcao, Feghouli ve Babel...

Son dakika haberi... Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas ve ekibi, yaptıkları mali incelemede Falcao, Feghouli, Babel üçlüsüyle ilgili takım bütçesinde şok bir gerçekle karşılaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Mazbatasını Salı günü alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler, ilk iş olarak finansal tabloları ve futbol A Takım bütçesini inceledi.

Mustafa Cengiz, görevdeyken Dursun Özbek döneminde imzalanmış yüksek ücretli futbolcu kontratlarını eleştirmişti.

Ancak yapılan incelemeler sonucunda Cengiz döneminde de benzer ağır mali şartlarda sözleşmeler imzalandığını ortaya çıktı.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam

HARCAMA LİMİTİ 546 MİLYON LİRA İLE SINIRLI
Yeni yönetim; maaş sıralamasında ilk 3'te yer alan Falcao, Feghouli ve Babel'in garanti ücret, maç başı prim, başarı bonusu ve vergiler dahil sarı-kırmızılı kulübe yıllık toplam 20 milyon Euro'ya yakın maliyetinin olduğu bilgisine ulaştı.

KAP bildirimlerinde garanti ücretler 5 milyon, 3.850 milyon ve 2.5 milyon Euro olarak açıklansa da Galatasaray'da futbolda paranın 3'te 1'i Falcao, Feghouli ve Babel'e gidiyor. Elmas ve ekibi, bu üç yıldızın durumunu acil olarak değerlendirme kararı aldı.

Falcao, Feghouli ve Babel'in 20 milyon Euro'yu (210 milyon TL) bulan yıllık maliyeti, 546 milyon TL harcama limitine sahip Galatasaray'ın iç ve dış transferde hareket alanını kısıtlıyor.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam

KAP'MAYA BAŞLAYACAK

Bu arada seçim öncesinde Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan; Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzatan Galatasaray'da yeni hafta hareketli geçecek.

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, transferleri açıklamaya başlayacak. Takımda kalan Arda Turan ve tekrar anlaşma sağlanan Emre Akbaba için KAP bildirimleri yapılacak.

Keçiörengücü ile 1.5 milyon Euro bonservis+1 oyuncuda el sıkışan sarı-kırmızılı kulüp, Barış Alper Yılmaz transferini de resmiyete dökecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Belçika-Portekiz maçından sonra Ronaldo’nun o hareketi taraftarları çıldırttı! "Saygısı yok..."
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge! Normalleşmede yeni dönemin detayları belli oldu
Son dakika: Galatasaray taraftarının Felipe Melo hasretini bitirecek transfer! Tıpkı Drogba'da olduğu gibi...
Emekliye Temmuz ayında 441 lira zam! 2021 En düşük ve en yüksek SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Son dakika haberler: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı detayları açıkladı! 1 Temmuz itibariyle nikah ve düğünlerde yeni dönem başlıyor
Kıdem tazminatında yeni rakam: O tarihte değişecek
Son dakika: Fenerbahçe'ye teknik adam şoku! Gece yarısı gelen telefonla anlaşma iptal oldu
Son dakika: Galatasaray’a dönmesi yeniden gündemde olan Belhanda’ya şok! Transferi iptal oldu…
Kim der ki 44 yaşında! Demet Şener, bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'da 20 milyon Euro'luk şok gerçek! Falcao, Feghouli ve Babel...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA