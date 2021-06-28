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Giriş Tarihi: 28.6.2021 13:14 Son Güncelleme: 28.6.2021 13:14

Son dakika: Türkiye-Karadağ maçının stadı değişti!

Son dakika: Türkiye-Karadağ maçının stadı değişti!

Son dakika... 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Türkiye-Karadağ mücadelesinin stadyumu değişti. Daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklanan müsabaka, 1 Eylül'de Vodafone Park'ta oynanacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Eylül ayında oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçının stadyumu değişti.

Ay-Yıldızlı ekibin, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park'ta oynayacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü 21.45'te başlayacak.



Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan Milli Takım, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadyumu'nda karşılaşacak. Türkiye, Eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruijf Arena'da Hollanda ile yapacak.

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