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Giriş Tarihi: 28.6.2021

Trabzonspor’dan sezona “merhaba”

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan sezona “merhaba”

Transferin flaş ekibi, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını bugün yapacak ve 4 Temmuz’a kadar da evinde çalışacak

Trabzonspor bugün topbaşı yapıyor. Dış transferde Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres gibi yıldızların yanı sıra Kasımpaşa'dan Koita'yı renklerine bağlayan bordo-mavililer, saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak. İlk antrenman ise 18.00'de gerçekleştirilecek. Kampın ilk kısmına Koita dışındaki yeni transferler ve Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür 1 hafta daha izinli oldukları için katılmayacak. Fırtına, 4 Temmuz'da İstanbul'da TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ise tam kadro olarak kampa girecek. Trabzonspor yeni sezon öncesi 4 tane de hazırlık maçı yapacak.

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Trabzonspor’dan sezona “merhaba”
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