Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita sağlık kontrolünden geçti
Giriş Tarihi: 28.6.2021 14:10

Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita sağlık kontrolünden geçti

DHA
Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor’un renklerine bağlayacağı ve bugün imza töreni olan Bangaly Fode Koita, sağlık kontrolünden geçti.

Anlaşmaya varılan Gineli forvet Bangaly Fode Koita, Bordo-Mavili takımla sözleşme imzalamak için dün akşam Trabzon'a geldi. Havalimanında taraftarların ilgisiyle karşılaşan futbolcu, bu sabah özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılacağı törenle bugün saat 16.30'da yeni transfer Koita ile sözleşme imzalanacak. İmza töreni kulübün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Belçika Portekiz'i eledi Ronaldo maç sonu böyle görüntülendi! 'Şanslıydınız...'
SON DAKİKA | Ek maliyet olmadan borç kapatma fırsatı! Borcu olan dikkat
Son dakika haberler: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
SON DAKİKA | Birçok ülkede korkulan oldu! Delta varyantı yasakları geri getiriyor
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge! Normalleşmede yeni dönemin detayları belli oldu
Son dakika: Galatasaray taraftarı Paulinho'yu bekliyor! Drogba transferindeki gibi...
Emekliye Temmuz ayında 441 lira zam! 2021 En düşük ve en yüksek SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Son dakika: Ahmet Çakar'dan Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a sert sözler: Hanginiz doğru söylüyor? "Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'a yanlış yaptı"
Kıdem tazminatında yeni rakam: O tarihte değişecek
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı detayları açıkladı! 1 Temmuz itibariyle nikah ve düğünlerde yeni dönem başlıyor
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita sağlık kontrolünden geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA