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Giriş Tarihi: 29.6.2021 00:22

Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi

DHA
Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi

Trabzonspor'un 2 yıllık anlaşma sağladığı Marek Hamsik, kente geldi. Slovak oyuncu için yarın sağlık kontrolünün sonra imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, saat 21.30 sıralarında özel uçakla Trabzon'a geldi. 33 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu Hamsik'i, kulüp yetkilileri ve çok sayıda taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

Havalimanında toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak tecrübeli oyuncuya tezahüratlarda bulundu. Hamsik, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Slovak oyuncu için yarın sağlık kontrolünün sonra imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik Trabzon'da!

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Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi
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