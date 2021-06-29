48 saat kala yeni hoca yok

Sezonun açılmasına iki gün kala hocasını belirleyemeyen sarı-lacivertli yönetim, Slaven Bilic’ten olumsuz haber gelince rotayı Andrea Pirlo’ya çevirdi. Silva ve Fonseca da adaylar arasındaki yerini koruyor. Koç’un aklı ise yine Hırvatistan’ın başındaki Zlatko Dalic’te...
Son teknik direktörü Erol Bulut'u 25 Mart'ta gönderen, ligde son maçını 15 Mayıs'ta oynayan Fenerbahçe, yeni sezonun startını vermesine 2 gün kala halen hocasını belirleyemedi. Seçim öncesi,"Teknik direktörüpazartesiaçıklayacağım"diyen Başkan AliKoç, Slaven Bilic'ten gelen "Çin'deki kulübüm gitmemeizin vermiyor" mesajının ardından rötar yaptı.
ZLATKO DALIC'İ DE İSTİYOR AMA...
Koç'un, üzerinde yoğun olarak çalışma sarf ettiği isimlerin Andrea Pirlo ve Zlatko Dalic olduğu iddia edildi. Pirlo'nun şartlarının büyükölçüde kabul edildiği, ancakhenüz kesin anlaşmanınsağlanamadığı bildirildi. EURO 2020'ye dün İspanya yenilgisiyle veda eden Hırvatistan Teknik Direktörü Dalic ise "bekleyin" mesajını verdi. Adaylar arasında Marco Silvave Fonseca yerini koruyor.
SAMANDIRA'YA SIĞMAYACAKLAR
Fenerbahçe yeni sezonun ilk idmanı öncesinde sadece teknik adam değil kadrodaki oyuncu enflasyonuyla ilgili de sıkıntı yaşıyor. Henüzsadece bir transfer yapıldı(Serdar Dursun), takımdanayrılan tek isim ise MichaelFrey oldu. Fenerbahçe'nin elinde kiradan dönenler ve altyapıdan gelen isimlerle birlikte tam 46 sözleşmelioyuncu bulunuyor. Samandıra'nın şartları bile bu kadar fazla futbolcuyu ağırlamaya müsaade etmiyor! Yeni yapılacaktransferlerle birlikte50'yi aşacak futbolcu sayısınınyarı yarıya azaltılmasıgerekiyor. Tüm bunların hangi mali şartlarla yapılacağı ise merak konusu. Kısacası Fenerbahçe, sezona sıkıntılarla başlıyor.
UZUN VADELİ PLANLAR YAPIYORUZ!
TARAFTARIN merakla beklediği teknik direktör için F.Bahçe Kulübü resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Yönetim olarak, önümüzdeki sezon için mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkarken, camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atacak teknik direktörümüzü kulübümüzün imkânları başta olmak üzere, uzun vadeli futbol aklı, oynatacağı oyun sistemi gibi detayları ile değerlendirmekteyiz. Bu doğrultuda, bugün (dün) açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."
TARAFTARLAR ÇILDIRDI: HANİ VERDİĞİN SÖZLER!
BAŞKAN Ali Koç'un yeni teknik direktörü dün de açıklamaması Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkardı. Sosyal medyada 'teknik direktör' başlığını gündemin ilk sırasına kadar çıkaran sarı-lacivertliler, "Hani hocayı açıklayacaktı! Takım toplanıyor hâlâ teknik direktör yok… Başkan Ali Koç'un hocayı açıklamasını beklerken ağaç olduk… Şampiyonluk bekle, forvet bekle, teknik direktör bekle, biz Fenerbahçelilerin ömrü bekleyerek geçti…" yorumları yaptılar.
BİR GÖRÜŞ ÖMER ÖRÜNDÜL Süreç uzarsa sıkıntı olur
Fenerbahçe'de ciddi bir teknik adam sorunu var. Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğine karar verilmesinden sonra yeni hocanın bulunması gerekirdi. Ancak bugüne kadar hiçbir yabancı teknik adam ile anlaşma sağlanamadı. Dünde açıklanmadığına göreprensipte anlaşılan hocason anda bir pürüz çıkardı,böyle anlaşılıyor. Takım 2 gün sonra toplanarak yeni sezon için çalışmalarına başlayacak. Bu çok büyük bir sorun değil. Nasıl Galatasaray, kongre öncesi Fatih Terim'in durumunun belli olmaması nedeniyle Selçuk İnan ile çalışmaya başladıysa, Fenerbahçe de böyle bir hamle yapabilir. Ama yine de ivedilikle teknik adam işini halletmek şart. Bu iş ne kadaruzarsa o kadar camiadasıkıntılar artar. Transfer için ise zaten elde geniş bir kadro var. Başta santrfor olmak üzere 3 tane nokta oyuncu her zaman alınabilir.
GÖKHAN GÖNÜLBİLMECESİ
Sözleşmesindeki opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağı henüz netleşmeyen Gökhan Gönül, Fenerbahçe yönetiminden haber bekliyor. Başkan Ali Koç'un bir yıl dahatakımda kalmasına sıcak baktığı bilinirken,tecrübeli futbolcunun da yeni sezondasarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediğiancak yönetimle görüşme fırsatı bulamadığıöğrenildi. 36 yaşındaki sağ bek, geçen sezon çıktığı 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.