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Giriş Tarihi: 29.6.2021 19:00 Son Güncelleme: 29.6.2021 19:10

EURO 2020’de İngiltere-Almanya maçı başladı! –CANLI-

EURO 2020’de İngiltere-Almanya maçı başladı! –CANLI-

EURO 2020’de günün maçı olan İngiltere-Almanya mücadelesi başladı. Son 16 turunda karşı karşıya gelen iki takımda eksikler bulunmuyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

EURO 2020'de son 16 turunda karşı karşıya gelen İngiltere ile Almanya çeyrek final için mücadele ediyor. Zorlu maçta iki takımda eksikler yok. İngiltere D Grubu'ndan 7 puanla lider olarak gelirken, Almanya F Grubu'ndan 4 puanla ikinci olarak son 16 turuna geldi.

CANLI ANLATIM

Canlı Skor

İngiltere 0-0 Almanya

İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Stones, Maguire, Walker, Shaw, Trippier, Rice, Phillips, Saka, Sterling, Kane

Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Gosens, Kimmich, Goretzka, Kroos, Müller, Werner, Havertz

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EURO 2020’de İngiltere-Almanya maçı başladı! –CANLI-
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