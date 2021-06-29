EURO 2020’de İngiltere-Almanya maçı başladı! –CANLI

EURO 2020'de son 16 turunda karşı karşıya gelen İngiltere ile Almanya çeyrek final için mücadele ediyor. Zorlu maçta iki takımda eksikler yok. İngiltere D Grubu'ndan 7 puanla lider olarak gelirken, Almanya F Grubu'ndan 4 puanla ikinci olarak son 16 turuna geldi.

CANLI ANLATIM

Canlı Skor

İngiltere 0-0 Almanya

İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Stones, Maguire, Walker, Shaw, Trippier, Rice, Phillips, Saka, Sterling, Kane

Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Gosens, Kimmich, Goretzka, Kroos, Müller, Werner, Havertz