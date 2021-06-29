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Giriş Tarihi: 29.6.2021 08:47 Son Güncelleme: 29.6.2021 08:51

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de kalacak mı?

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de kalacak mı?

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 36 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun kullanılıp gelecek sezon da takım da kalmasına sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesindeki opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağı henüz netleşmeyen Gökhan Gönül, Fenerbahçe yönetiminden haber bekliyor.

Başkan Ali Koç'un bir yıl daha takımda kalmasına sıcak baktığı bilinirken, tecrübeli futbolcunun da yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediği ancak yönetimle görüşme fırsatı bulamadığı öğrenildi.

36 yaşındaki sağ bek, geçen sezon çıktığı 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

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Gökhan Gönül Fenerbahçe'de kalacak mı?
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