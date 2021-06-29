Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Marek Hamsik'ten transfer sözleri! Trabzon'u neden tercih etti?
Giriş Tarihi: 29.6.2021 13:30 Son Güncelleme: 29.6.2021 13:34

Marek Hamsik'ten transfer sözleri! Trabzon'u neden tercih etti?

Marek Hamsik'ten transfer sözleri! Trabzon'u neden tercih etti?

Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, bordo-mavili takıma imza attı. Slovak orta saha, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunurken, "Umuyorum güzel bir sezon geçireceğiz. Burada insanların futbola olan tutkularını gördüm. Stadyumda taraftarlarımızın tezahüratlarını duymak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Transfer döneminin hızlı takımı olan Trabzonspor, Slovak yıldız Marek Hamsik'i kadrosuna katmıştı. Bordo-mavili takım, deneyimli orta saha için imza töreni düzenledi. EURO 2020'de Slovakya forması giyen Hamsik, takımının elenmesinin ardından Trabzon'a geldi ve resmi sözleşmeyi imzaladı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamsik, mutlu olduğunu ifade ederken şunları söyledi:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor transfer sürecinde çok dürüst davrandı. Benim için de en önemlisi buydu. Transfer süreci tam istediğim gibi ve hızlı bir şekilde gerçekleşti.

Umuyorum güzel bir sezon geçireceğiz. Napoli'deki gibi burada taraftarların tutkusunu gördüm. Geldiğim ilk andan itibaren tutkuyu gördüm. Statta taraftarımızı görmek için sabırsızım.

Çok forma isteyen arkadaşım var, almaktan memnun olurum. Şehrin sokaklarında Hamsik formalı taraftarlarımızı görürsek bundan çok mutlu olurum."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Marek Hamsik transferine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Önemli bir transfer, hocamızın kadrosunda görmek istediği bir oyuncuydu. Hamsik de büyük bir aileye geldiğini söyledi. Transfer zorlu geçmedi, Napoli günlerini burada yaşamak istediği için geldi. Çok zor bir süreçten geçiyoruz.

Sadece futbolu değil dünya ekonomisini de etkiliyor pandemi. Geçen sezon çok ciddi finansal kayba uğradık. Elimizdeki tek ürün forma satışları. Daha önceki 3 oyuncumuza 5 bin forma sattık. Kendisi de herhalde bu katkıyı yapacak.

300 bin forma hedefimiz var ama hepsini Marek'e satmayacağım. Forma elçimiz olarak Hamsik'i ilan ediyorum. 10 milyon taraftarı olan Trabzonspor için 300 bin forma hedefi çok değil, bunu hemen tüketelim. Herkese gösterelim."

EN ÇOK OKUNANLAR

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama geldi!
Son dakika haberleri | İBB'nin müsilaj tiyatrosu: "Müsilaj temizliyor" dedikleri gemi bakın nerede çıktı!
Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz teknik adam! EURO 2020'den elenince...
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya açıklaması
Son dakika haberleri: Ucuz kredi desteği başlıyor: Ucuz kredi desteği başvuru detayları neler?
Altın alacaklar dikkat! Cuma günü açıklanıyor: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den sınavsız üniversite önerisi
SON DAKİKA | Türkiye'den delta varyantı adımı: Bu hafta devreye girecek
Emekliye maaşlarına Temmuz ayında 441 lira zam geliyor! 2021 Bu yıl En düşük ve en yüksek SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Marek Hamsik'ten transfer sözleri! Trabzon'u neden tercih etti?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA