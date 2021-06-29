Marek Hamsik'ten transfer sözleri! Trabzon'u neden tercih etti?

Sadece futbolu değil dünya ekonomisini de etkiliyor pandemi. Geçen sezon çok ciddi finansal kayba uğradık. Elimizdeki tek ürün forma satışları. Daha önceki 3 oyuncumuza 5 bin forma sattık. Kendisi de herhalde bu katkıyı yapacak.

300 bin forma hedefimiz var ama hepsini Marek'e satmayacağım. Forma elçimiz olarak Hamsik'i ilan ediyorum. 10 milyon taraftarı olan Trabzonspor için 300 bin forma hedefi çok değil, bunu hemen tüketelim. Herkese gösterelim."