Marek Hamsik'ten transfer sözleri! Trabzon'u neden tercih etti?

Transfer döneminin hızlı takımı olan Trabzonspor, Slovak yıldız Marek Hamsik'i kadrosuna katmıştı. Bordo-mavili takım, deneyimli orta saha için imza töreni düzenledi. EURO 2020'de Slovakya forması giyen Hamsik, takımının elenmesinin ardından Trabzon'a geldi ve resmi sözleşmeyi imzaladı.
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamsik, mutlu olduğunu ifade ederken şunları söyledi:
"Burada olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor transfer sürecinde çok dürüst davrandı. Benim için de en önemlisi buydu. Transfer süreci tam istediğim gibi ve hızlı bir şekilde gerçekleşti.
Umuyorum güzel bir sezon geçireceğiz. Napoli'deki gibi burada taraftarların tutkusunu gördüm. Geldiğim ilk andan itibaren tutkuyu gördüm. Statta taraftarımızı görmek için sabırsızım.
Çok forma isteyen arkadaşım var, almaktan memnun olurum. Şehrin sokaklarında Hamsik formalı taraftarlarımızı görürsek bundan çok mutlu olurum."
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Marek Hamsik transferine dair değerlendirmelerde bulundu.
Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Önemli bir transfer, hocamızın kadrosunda görmek istediği bir oyuncuydu. Hamsik de büyük bir aileye geldiğini söyledi. Transfer zorlu geçmedi, Napoli günlerini burada yaşamak istediği için geldi. Çok zor bir süreçten geçiyoruz.
Sadece futbolu değil dünya ekonomisini de etkiliyor pandemi. Geçen sezon çok ciddi finansal kayba uğradık. Elimizdeki tek ürün forma satışları. Daha önceki 3 oyuncumuza 5 bin forma sattık. Kendisi de herhalde bu katkıyı yapacak.
300 bin forma hedefimiz var ama hepsini Marek'e satmayacağım. Forma elçimiz olarak Hamsik'i ilan ediyorum. 10 milyon taraftarı olan Trabzonspor için 300 bin forma hedefi çok değil, bunu hemen tüketelim. Herkese gösterelim."