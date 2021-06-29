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Giriş Tarihi: 29.6.2021 13:50 Son Güncelleme: 29.6.2021 13:50

Necip Uysal Spor Tesisleri açıldı!

AA
Necip Uysal Spor Tesisleri açıldı!

Bayrampaşa Belediyesinin, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal'ın adını verdiği spor tesislerinin açılışı yapıldı. Necip Uysal "Buraya ismimin verilmesi benim için onur ve gurur" ifadelerini kulllandı.

Bayrampaşa Belediyesinin, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal'ın adını verdiği spor tesislerinin açılışı yapıldı. Terazidere Mahallesi'ndeki Bayrampaşa Belediyesi Necip Uysal Spor Tesisleri'nin açılış törenine Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Necip Uysal ve eşi ile mahalle sakinleri katıldı.

Törende konuşan Atilla Aydıner, Necip Uysal'ın, Bayrampaşa'nın yetiştirdiği kıymetli bir sporcu olduğunu belirterek, "Yeni Necip Uysallar, Arda Turanlar, değerli futbolcular yetiştirmek amacıyla Necip Uysal Spor Tesisleri adını verdiğimiz bu güzel tesisimizi Bayrampaşa'mıza, İstanbul'umuza ve tüm halkımıza armağan ediyoruz. Necip Uysal yavrumuz buradaki toprak sahalardan yetişti. Efendiliğiyle, sevgisiyle herkesin gönlünde taht kurmuş bir evladımız. Türkiye'nin yıldızı olduğu için onun ismini yaşatmak amacıyla bu tesislere verdik. Ümit ediyorum ki yeni Necip Uysallar Bayrampaşa'dan bol bol yetişecektir. Zaten futbolun merkezi Bayrampaşa'dır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Necip Uysal da Bayrampaşa'da doğup, büyüdüğünü dile getirerek, "Burası ilk oynadığım saha. Buraya ismimin verilmesi benim için onur ve gurur. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bayrampaşa bütün spor dallarında sporcu çıkaran bir ilçe. İnşallah bu tesislerle yeni sporcular da çıkarırız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Atilla Aydıner ile tesisleri gezen Necip Uysal, gençler arasında oynanan futbol maçını da izledi.

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Necip Uysal Spor Tesisleri açıldı!
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