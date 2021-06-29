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Giriş Tarihi: 29.6.2021 22:17 Son Güncelleme: 29.6.2021 22:24

Nuno Espirito'nun ve Rafael Benitez'in yeni takımları belli oldu!

Nuno Espirito'nun ve Rafael Benitez'in yeni takımları belli oldu!

Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında gösterilen Rafael Benitez ve Nuno Espirito yeni takımlarıyla sözleşme imzaladı. Benitez Everton'a imza atarken, Fenerbahçe'nin görüştüğü iddia edilen Nuno Espirito ise Tottenham'ın yeni hocası oldu.

Fenerbahçe'nin sözde görüştüğü hocalar arasında olan Nuno Espirito Santo ve Rafael Benitez yeni takımlarıyla anlaşmaya vardı.

NUNO ESPİRİTO TOTTENHAM İLE ANLAŞMAYA VARDI

Sky Sports'un haberine göre, Nuno Espirito Santo, bir süredir görüştüğü hatta reddettiği bile iddia edilen Tottenham'ın yeni hocası oldu. Nuno Espirito Santo, 2024'e kadar Tottenham'ın başında olacak. Deneyimli teknik adamın Fenerbahçe ile görüştüğü de iddia edilmişti.

RAFAEL BENİTEZ EVERTON'A İMZA ATACAK

Diğer yandan Fenerbahçe'nin görüştüğü ilk hoca olduğu iddia edilen Rafael Benitez de Everton ile anlaşmaya vardı. İki deneyimli teknik adamın yarın yeni takımlarına imza atması bekleniyor.

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Nuno Espirito'nun ve Rafael Benitez'in yeni takımları belli oldu!
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