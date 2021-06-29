Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ÖZET - Fransa İsviçre maçı nefes kesen mücadeleye sahne oldu: EURO 2020 Fransa İsviçre maçı özeti
Giriş Tarihi: 29.6.2021 09:14

ÖZET - Fransa İsviçre maçı nefes kesen mücadeleye sahne oldu: EURO 2020 Fransa İsviçre maçı özeti

ÖZET - Fransa İsviçre maçı nefes kesen mücadeleye sahne oldu: EURO 2020 Fransa İsviçre maçı özeti

EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor. Son 16 turunda Fransa ve İsviçre karşı karşıya geldi. Normal sürede 6 gollü beraberlikle sonuçlanan müsabaka uzatmalara gitti ancak uzatma devrelerinde de maçta gol sesi çıkmadı. Maçı izleyemeyen ve maç hakkında bilgi edinmek isteyen futbol severler için Fransa İsviçre maçı özeti haberimizde yer alıyor.

EURO 2020 son 16 maçında nefes kesen iki maç dün akşam oynandı. Frans İsviçre ile karşılaşırken, maçın normal süresi 3-3 berabere bitti. Uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmayınca maçta penaltılara gidildi. Zorlu maçta İsviçre, rakibine karşı kazanarak çeyrek finale yükseldi. Bükreş Ulusal Stadyumu'nda oynana maça ilişkin detayları haberimizde derledik. İşte, Fransa İsviçre maç özeti ve penaltılar ile sona eren maçta yaşananlar...

EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile İsviçre karşı karşıya geldi. Romanya'nın Bükreş Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arjantinli hakem Fernando Rapallini düdük çaldı. Heyecan düzeyi yüksek geçen kritik müsabakanın normal süresi 3-3 bitti. Fransa'nın gollerini 57 ile 59. dakikalarda Karim Benzema ve 75. dakikada Paul Pogba kaydetti. İsviçre'nin golleri 15 ile 81. dakikada Seferovic ve 90. dakikada Gavranovic'ten geldi. Uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve mücadele seri penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda rakibini 4-5 mağlup eden İsviçre çeyrek finale adını yazdırdı.

ÇEYREK FİNALDE İSVİÇRE'NİN RAKİBİ İSPANYA!

Fransa'yı penaltılar sonucu mağlup eden İsviçre, çeyrek finalde İspanya ile eşleşti. İsviçre ile İspanya'yı karşı karşıya getirecek Çeyrek final maçı 2 Temmuz Cuma günü Rusya'nın Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak.

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ÖZET - Fransa İsviçre maçı nefes kesen mücadeleye sahne oldu: EURO 2020 Fransa İsviçre maçı özeti
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