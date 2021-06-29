ÖZET - Hırvatistan İspanya maçında tur uzatmalarda geldi: EURO 2020 Hırvatistan İspanya maçı özeti

EURO 2020 son 16 maçında nefes kesen iki maç dün akşam oynandı. Hırvatistan İspanya ile karşılaşırken, maçın normal süresi 3-3 berabere bitti. Uzatma devrelerinde 2 gol bulan İspanya, rakibine karşı kazanarak çeyrek finale yükseldi. Önceki akşam oynanan maça ilişkin detayları haberimizde derledik. İşte, Hırvatistan İspanya maç özeti ve uzatma devreleri ile sona eren maçta yaşananlar...
Hırvatistan ve İspanya, EURO 2020 son 16 turunda karşı karşıya geldi. İlk 90 dakikası 3-3'lük eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında İspanya 2 gol daha buldu ve müsabakadan 5-3'lük galibiyetle ayrıldı.
Maçın golleri Hırvatistan adına 20' Pedri (K.K.), 85' Orsic, 90' Pasalic'ten geldi. İspanya'nın golleriyse 38' Sarabia, 57' Azpilicueta, 76' Ferran Torres, 100' Alvaro Morata, 103' Oyarzabal'dan geldi.
Bu sonuçla İspanya, adını çeyrek finale yazdırdı. İsviçre de penaltı vuruşlarında Fransa'yı mağlup ederken, İspanya'nın rakibi oldu.