Son dakika: Altınordu'nun gençleri Enis Destan ve Burak İnce Avrupa yolcusu! Club Brugge ve Leverkusen...

Son dakika... Altyapısından yetiştirdiği genç yeteneklerle futbolcu fabrikası olan Altınordu'nun oyuncuları için Avrupa kulüpleri gaza bastı. Forvet oyuncusu Enis Destan için Belçika ekibi Club Brugge ile 2.6 milyon Euro (yaklaşık 27 milyon TL) ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alma konusunda el sıkışan İzmir ekibine, Burak İnce'den de büyük piyango vurdu. 17 yaşındaki sol ayaklı orta saha oyuncusu için Bayer Leverkusen devreye girdi.
ENES İÇİN GERİ SAYIM
Yeni Asır'da yer alan habere göre, Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı Enis Destan'ın gelecek sezon Belçika temsilcisi Club Brugge de forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Enis Destan için Club Brugge ile 2.6 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alma konusunda anlaşma sağlandı.
19 yaşındaki forvet oyuncusunun ilerleyen günlerde resmi imzayı atması bekleniyor. Enis Destan bu sezon, lig, kupa ve play-off'ta görev yaptığı 30 karşılaşmada 12 kez rakip fileleri havalandırdı ve üç golün hazırlıyıcısı oldu.
BURAK İÇİN 4 MİLYON EURO...
Altınordu, 17 yaşındaki Burak İnce için 4 milyon Euro bonservis bedeli, bir sonraki satıştan da yüzde 25 pay talep ettiği öğrenildi. Leverkusen ile Altınordu arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.
Son iki sezondur Altınordu A Takımı'nda yer alan Burak İnce bir çok Süper Lig kulübünün de transfer listesinde yer alıyor. Ancak kırmızı-lacivertli kurmaylar genç futbolcunun, Süper Lig'de fazla süre alamayacağı ve gelişimine fazla katkı sağlayamayacağından dolayı Türkiye'de bir kulübe satmaya sıcak bakmıyor.
Altınordu'nun 17 yaşındaki genç yeteneği Burak için İspanyol ekibi Sevilla da yakından ilgileniyor. İzmir ekibi, Burak'ı 11 yaşındayken Manisaspor'dan Ozan Sol ve Mertan Caner gibi deneyimli oyuncuların bonservisini vererek almıştı.
CENGİZ ÜNDER VE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ÖRNEĞİ
İzmir ekibi Altınordu, altyapıya verdiği önemli adından söz ettirmeye devam ediyor. Bugün Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, Altınordu'da yetişti.
Türk futboluna büyük katkı yapan Altınordu'da yetişen Cengiz Ünder Roma forması giyerken, Çağlar Söyüncü ise Leicester City'de ter döküyor ve İngiltere'nin en önemli savunmacıları arasında gösteriliyor.