Son dakika: Altınordu'nun gençleri Enis Destan ve Burak İnce Avrupa yolcusu! Club Brugge ve Leverkusen...

Son iki sezondur Altınordu A Takımı'nda yer alan Burak İnce bir çok Süper Lig kulübünün de transfer listesinde yer alıyor. Ancak kırmızı-lacivertli kurmaylar genç futbolcunun, Süper Lig'de fazla süre alamayacağı ve gelişimine fazla katkı sağlayamayacağından dolayı Türkiye'de bir kulübe satmaya sıcak bakmıyor.

Altınordu'nun 17 yaşındaki genç yeteneği Burak için İspanyol ekibi Sevilla da yakından ilgileniyor. İzmir ekibi, Burak'ı 11 yaşındayken Manisaspor'dan Ozan Sol ve Mertan Caner gibi deneyimli oyuncuların bonservisini vererek almıştı.