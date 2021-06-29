Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Altınordu'nun gençleri Enis Destan ve Burak İnce Avrupa yolcusu! Club Brugge ve Leverkusen...
Giriş Tarihi: 29.6.2021 11:43 Son Güncelleme: 29.6.2021 11:44

Son dakika: Altınordu'nun gençleri Enis Destan ve Burak İnce Avrupa yolcusu! Club Brugge ve Leverkusen...

Son dakika: Altınordu'nun gençleri Enis Destan ve Burak İnce Avrupa yolcusu! Club Brugge ve Leverkusen...

Son dakika... İzmir ekibi Altınordu, altyapısından yetiştirdiği genç oyuncuları Avrupa'ya göndermeye devam ediyor. Daha önce Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü Türk futboluna kazandıran Altınordu, Enis Destan ve Burak İnce'yi de Avrupa'ya satmaya hazırlanıyor. Enis Destan için Club Brugge'le anlaşılırken, Burak İnce'nin ise Bayer Leverkusen'e imza atacağı ifade ediliyor. İşte detaylar...

Son dakika... Altyapısından yetiştirdiği genç yeteneklerle futbolcu fabrikası olan Altınordu'nun oyuncuları için Avrupa kulüpleri gaza bastı. Forvet oyuncusu Enis Destan için Belçika ekibi Club Brugge ile 2.6 milyon Euro (yaklaşık 27 milyon TL) ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alma konusunda el sıkışan İzmir ekibine, Burak İnce'den de büyük piyango vurdu. 17 yaşındaki sol ayaklı orta saha oyuncusu için Bayer Leverkusen devreye girdi.

ENES İÇİN GERİ SAYIM

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı Enis Destan'ın gelecek sezon Belçika temsilcisi Club Brugge de forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Enis Destan için Club Brugge ile 2.6 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alma konusunda anlaşma sağlandı.

19 yaşındaki forvet oyuncusunun ilerleyen günlerde resmi imzayı atması bekleniyor. Enis Destan bu sezon, lig, kupa ve play-off'ta görev yaptığı 30 karşılaşmada 12 kez rakip fileleri havalandırdı ve üç golün hazırlıyıcısı oldu.

BURAK İÇİN 4 MİLYON EURO...

Altınordu, 17 yaşındaki Burak İnce için 4 milyon Euro bonservis bedeli, bir sonraki satıştan da yüzde 25 pay talep ettiği öğrenildi. Leverkusen ile Altınordu arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Son iki sezondur Altınordu A Takımı'nda yer alan Burak İnce bir çok Süper Lig kulübünün de transfer listesinde yer alıyor. Ancak kırmızı-lacivertli kurmaylar genç futbolcunun, Süper Lig'de fazla süre alamayacağı ve gelişimine fazla katkı sağlayamayacağından dolayı Türkiye'de bir kulübe satmaya sıcak bakmıyor.

Altınordu'nun 17 yaşındaki genç yeteneği Burak için İspanyol ekibi Sevilla da yakından ilgileniyor. İzmir ekibi, Burak'ı 11 yaşındayken Manisaspor'dan Ozan Sol ve Mertan Caner gibi deneyimli oyuncuların bonservisini vererek almıştı.

CENGİZ ÜNDER VE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ÖRNEĞİ

İzmir ekibi Altınordu, altyapıya verdiği önemli adından söz ettirmeye devam ediyor. Bugün Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, Altınordu'da yetişti.

Türk futboluna büyük katkı yapan Altınordu'da yetişen Cengiz Ünder Roma forması giyerken, Çağlar Söyüncü ise Leicester City'de ter döküyor ve İngiltere'nin en önemli savunmacıları arasında gösteriliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama geldi!
Son dakika haberleri | İBB'nin müsilaj tiyatrosu: "Müsilaj temizliyor" dedikleri gemi bakın nerede çıktı!
Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz teknik adam! EURO 2020'den elenince...
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya açıklaması
Son dakika haberleri: Ucuz kredi desteği başlıyor: Ucuz kredi desteği başvuru detayları neler?
SON DAKİKA | Türkiye'den delta varyantı adımı: Bu hafta devreye girecek
Altın alacaklar dikkat! Cuma günü açıklanıyor: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Emekliye maaşlarına Temmuz ayında 441 lira zam geliyor! 2021 Bu yıl En düşük ve en yüksek SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar olacak?
CHP medyasında yeni kavga! Uğur Dündar ile Aslı Baykal karşı karşıya geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Altınordu'nun gençleri Enis Destan ve Burak İnce Avrupa yolcusu! Club Brugge ve Leverkusen...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA