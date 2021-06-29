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Giriş Tarihi: 29.6.2021 16:35 Son Güncelleme: 29.6.2021 16:52

Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Maçlar seyircili oynanacak

Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Maçlar seyircili oynanacak

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor severlere iyi haberi verdi. Uzun süredir beklenen gelişme Bakan Koca tarafından resmen açıklandı. Koca, spor müsabakalarının 1 Temmuz'dan itibaren seyircili oynanacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Koronavirüs pandemisi sebebiyle alınan önlemler 1 Temmuz'dan itibaren yerini normalleşmeye bırakacak. Normalleşme adımlarından biri de spor müsabakalarında uygulanacak. Uzun süredir koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan spor müsabakalarına taraftar alınmaya başlayacak. Spor severlerin beklediği müjdeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin spor severleri müjdeyi verdi. Koronavirüs pandemisi sebebiyle uzun süredir seyircisiz oynanan maçlara 1 Temmuz'dan itibaren taraftar alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maçların 1 Temmuz'dan itibaren seyircili oynanacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." dedi.

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Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Maçlar seyircili oynanacak
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