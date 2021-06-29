Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Maçlar seyircili oynanacak

Son dakika... Koronavirüs pandemisi sebebiyle alınan önlemler 1 Temmuz'dan itibaren yerini normalleşmeye bırakacak. Normalleşme adımlarından biri de spor müsabakalarında uygulanacak. Uzun süredir koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan spor müsabakalarına taraftar alınmaya başlayacak. Spor severlerin beklediği müjdeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin spor severleri müjdeyi verdi. Koronavirüs pandemisi sebebiyle uzun süredir seyircisiz oynanan maçlara 1 Temmuz'dan itibaren taraftar alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maçların 1 Temmuz'dan itibaren seyircili oynanacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." dedi.