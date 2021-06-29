Son dakika: Belhanda'ya Süper Lig'den sürpriz talip! Galatasaray'ı bekliyor ama...

Son dakika... 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen ve ligde uzun yıllar kalıcı olmayı hedefleyen Adana Demirspor, transfer döneminde yıldız isimlerle temas halinde. Dünyanın sayılı golcüleri arasında yer alan Balotelli ile görüşmelerini sürdüren Adana ekibi, İtalyan golcü dışında birçok yıldızla pazarlık halinde.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer çalışmalarına dair bilgi verirken flaş bir gelişmeyi daha duyurdu. Sancak, Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Belhanda'yı gündemlerine aldıklarını ifade etti.
Sancak, "Galatasaray'ın eski yıldızı Belhanda ve Lille'in takım kaptanı Fonte ile görüşüyoruz. Süper Lig'de kendimizden söz ettirmek istiyoruz. Nasıl 26 yıl çıkamadıysak, 26 yıl ligde kalıcı olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
BELHANDA GALATASARAY'I BEKLİYOR!
Mustafa Cengiz yönetimini eleştirdiği için ani bir kararla sözleşmesi sonlandırılan Belhanda, Galatasaray'dan haber bekliyor. Faslı yıldız çalışmalarını ise İstanbul'da sürdürüyor. Ancak sarı-kırmızılı takımın önceliği Belhanda değil.
Alınan bilgiye göre, Galatasaray aradığı yıldızı bulamazsa bir ihtimal Belhanda'ya teklif yapabilir. Fakat bu transferin gerçekleşme ihtimali düşük.
İstanbul'da kalmak istediği bilinen Belhanda'ya başka Süper Lig ekiplerinden de teklifler olduğu belirtiliyor. Deneyimli yıldızın Adana Demirspor'la sözleşme imzalayıp imzalamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.