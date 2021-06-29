Son dakika: İsviçre maçı sonrası Fransa'da deprem! Benzema ve Deschamps'a şok sözler

EURO 2020 son 16 turunda Fransa'nın İsviçre'ye elenmesi ülke basınında da şok etkisi yarattı. Fransız gazeteci ve eski futbolcular, Karim Benzema ve teknik direktör Didier Deschamps için çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...
Maçın son 15 dakikasına 3-1 önde giren Fransızlar, İsviçre'nin 2 golüne engel olamayarak karşılaşmanın uzatmaya gitmesini sağlamıştı. Fransız basını da teknik direktör Didier Deschamps'ı hedef tahtasına koydu.
"İSVİÇRE 20 DAKİKA HARİCİNDE ÇOK RAHAT OYNADI"
L'Equipe gazetesi, Fransız teknik direktörün grup aşamasında kendisi için çok iyi çalışan 4-4-2 sistemini değiştirerek üçlü savunmaya geçmesini eleştirdi.
Haberde, İsviçre'nin ikinci yarının 20 dakikası dışında maçta çok rahat bir futbol sergilediğini vurguladı.
"BENZEMA, FRANSA'NIN TAKTİK PLANLARININ DENGESİNİ BOZDU"
RTL televizyonunda yorum yapan gazeteci Philippe Sanfouche ise "Dünkü yenilgi bize futbolun diğerleri gibi bir spor olmadığını hatırlatıyor. Deschamps, Karim Benzema'yı çağırdığı için bedel ödedi.
Karim'in dönüşünün hata olduğunu söylemiyorum ancak Fransa'nın taktik planlarının dengesini bozan geç verilen bir karardı. Evet, Benzema bir Formula 1 aracı ve Deschamps en iyi sürücülerden biri.
Ancak yarışın başında tüm ayarları değiştirmek ideal değil. Taktik deneme-yanılma, hassas oyun ve zaman yönetimi... Bu kararın getirisi birçok seçenek ekledi ama çok geç kalındı" ifadelerini kullandı.
Deschamps'ın maça Lenglet ile başlaması ve Coman'ı yedek bırakması, maçın son anlarında ise Griezmann'ı oyundan alarak Fransa'yı sahada oyun aklından yoksun bırakması eleştirildi.
"DESCHAMP AYRILABİLİR"
Fransız eski futbolcu Jerome Rothen de Didier Deschamps'ın görevden ayrılabileceğini iddia etti.
Rothen, "EURO 2020'ye yaklaşımı ve oyuncuları ele alış biçimi nedeniyle pes etmekten çok uzak olmadığını hissediyorum. Taktiksel olarak bile, bana öyle geliyor ki bir şeyler kırılmış gibi görünüyor.
Kendisini yeniden icat edip 'Bu başarısızlığı kabul edeceğim' diyebilecek güce sahip olacak mı? Kaybetmeyi sevmez ve üstesinden gelmesi onun için zor olacaktır. Başarılı olursa pes etmeyecek.
Bence ayrılmaktan çok uzak değil. 10 yıldır koçluk yapıyor. Deschamps için çok önemli olan ruh haline gelince, gördükleri karşısında çok hayal kırıklığına uğradı" diyerek sözlerini tamamladı.
MOURINHO: 89'DA GRIEZMANN'I DEĞİŞTİREMEZSİNİZ
TalkSport maçı yorumlayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho ise Fransa için şu ifadeleri kullandı:
"Bu bir başarısızlık, evet. Ancak asıl sorumlu İsviçre ve Petkovic'in ve tüm ekibin muazzam çalışması. Lloris, Fransa'yı maçta tuttu, aksi takdirde 55. dakikadan sonra bu iş biterdi.
Uzatmalara gidiyorsunuz ve Griezmann'ı oyundan aldığınız için kendinizi vurmak istiyorsunuz. Olası bir uzatmadan önce Griezmann'ı 89'da değiştiremezsiniz, Deschamps yanlış yaptı."