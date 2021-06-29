Pek yaprak kımıldamadı. Ayrıca İtalya ve İspanya başta birçok ülkede krizin transferi etkilediğini görüyoruz. Eski alım güçleri ve hamleleri düştü. Şampiyonlar Ligi ise başka bir seviye! Siyahbeyazlı ekibin başarılı olması için kaliteli bir kadro kurmaya ihtiyaç var. N'Sakala seviyesindeki oyuncularla bu ligde yol alamazsınız. Salih Uçan transferi dışında 7 mevkiye acil ihtiyaç var. Beşiktaş yönetiminin 365 gün 24 saat piyasayı taradığını ve hatta ön görüşmeler yaptığını biliyoruz.