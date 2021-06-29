Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik heyet ile ile Asbaşkan Emre Kocadağ masaya oturdu, transfer planlamasını konuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın "Bize sınıf atlatır" diyerek yıldız oyuncunun takıma kazandırılmasını istedi. İşte son dakika haberinin detayları...
Son şampiyon Beşiktaş transferde henüz adım atmazken, teknik ekip ile Asbaşkan Emre Kocadağ dün yaptıkları görüşmede her detayı masaya yatırdı.
Transferde nokta atışı yapmak isteyen ve sezonu geç açacak olması nedeniyle en rahat takım durumundaki Beşiktaş'ın ilk önce golcü transferini bitirmesi bekleniyor. İşte Siyah-beyazlıların planı:
SERGEN YALÇIN ADINI VERDİ
Bu sezon ligde 8 gol atıp yaptığı 17 asistle de Kartal'ı kanatlandıran Rachid Ghezzal'ın vedası teknik heyetin en büyük üzüntüsü...
Cezayirli oyuncunun yeniden kiralanmasına sıcak bakmayan ve yüksek bir bonservis de isteyen Leicester City'nin tutumu sonrasında B planı belirlendi.
'SAĞ BEKTE KİMSEM YOK!'
Valentin Rosier'in ayrılığı sonrasında bu bölgede de soru işareti var. Fransız oyuncuyu geri isteyen Sergen Yalçın, elinde sağ bekte kullanacağı hiç oyuncu olmadığını ve bu bölgeye de acil takviye beklediğini vurguladı.
LJAJIC'IN YERİNE TAKVİYE ŞART!
Geçen sezon takımın en önemli dinamiklerinden Josef'in yanına partner aranıyor.
Teknik ekip istediği verimi alamadığı Adem Ljajic'in satılmasına olumlu bakarken pas özelliği üst seviyede olan bir orta saha oyuncusunun alınmasını da bekliyor.
SALİH UÇAN: 3 BÜYÜK KULÜP İSTEDİ, BEŞİKTAŞ'I SEÇTİM
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve Süper Lig kulüplerinin gözdesi olan Salih Uçan ile anlaştıklarını açıklamıştı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu da dün Tivibu Spor'a yaptığı konuşmada bu anlaşmayı duyurdu.
Salih, "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un benimle ilgisi oldu. 4 büyük kulübün 3'ünün beni istemesi çok onur verici. Beşiktaş'la prensipte anlaştık. Menajerim süreci yönetiyor. % 100 bitti diyemiyorum çünkü son işlemler kaldı. Sergen Hoca ile Alanyaspor'da çalışmıştım. İnşallah Sergen Hoca ile fikirlerimiz uyuşur ve bana kendi tecrübelerini aktarır. Güzel bir birliktelik olur" dedi.
FATİH DOĞAN: ACİL 7 MEVKİYE TRANSFER GEREK
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın pazarlık süreci zaman kaybettirdi. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara direkt katılma hakkı bu süreci rahatlattı. Geçen seneki 'Kervan yolda düzülür'e dönen süreç hatırlandığında panik gerektirecek bir durum yok. Avrupa transfer piyasasının da EURO 2020'nin grup aşamasının tamamlanmasını bekler bir görüntüsü vardı.
Pek yaprak kımıldamadı. Ayrıca İtalya ve İspanya başta birçok ülkede krizin transferi etkilediğini görüyoruz. Eski alım güçleri ve hamleleri düştü. Şampiyonlar Ligi ise başka bir seviye! Siyahbeyazlı ekibin başarılı olması için kaliteli bir kadro kurmaya ihtiyaç var. N'Sakala seviyesindeki oyuncularla bu ligde yol alamazsınız. Salih Uçan transferi dışında 7 mevkiye acil ihtiyaç var. Beşiktaş yönetiminin 365 gün 24 saat piyasayı taradığını ve hatta ön görüşmeler yaptığını biliyoruz.
Sergen Yalçın Hoca dün tatilden döndü, işbaşı yaptı. Listelerin üzerinden geçeceklerdir. Bir tarafta finansal zorunluluklar, diğer taraftan maliyetler Beşiktaş'ı, bu yıl da sonları bekleyip Ghezzal'da olduğu gibi "kupon transferi" kovalamak zorunda bırakabilir. Gelecek oyuncular Sergen Yalçın kadar istedikleri paralarda sert bir tavır sergilerse Beşiktaş yönetiminin işi lisans kriterlerinden dolayı hiç de kolay değil. Beşiktaşlıların en güçlü umudu "Geçen yıl yaptılar, yine yaparlar" duygusu...