Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yunus Mallı forma için savaşacak!
Giriş Tarihi: 29.6.2021 11:51 Son Güncelleme: 29.6.2021 11:52

Yunus Mallı forma için savaşacak!

İHA
Yunus Mallı forma için savaşacak!

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak faydalanamadığı Yunus Mallı, yeni sezonda rekabete hazır.

Trabzonspor'un 2020-2021 sezonunun devre arasında Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Yunus Mallı'dan geçtiğimiz sezon faydalanamayan bordo-mavili takım yeni sezon öncesi yıldız oyuncudan oldukça umutlu. Süper Lig'in sonlanmasının ardından kısa bir tatil yapan 29 yaşındaki oyuncu izin boyunca özel antrenör yönetiminde hazırlık yaptı.

Yeni sezon öncesi rekabete hazır olan Yunus, iyi bir kamp dönemi geçirerek beklentilere karşılık vermeyi hedefliyor. Yıldız futbolcunun oyun bilgisini ve düşünce hızını yüksek bulan Teknik Direktör Abdullah Avcı da 10 numara pozisyonunda kendini gösteren oyuncusuyla yakından ilgileniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama geldi!
Son dakika haberleri | İBB'nin müsilaj tiyatrosu: "Müsilaj temizliyor" dedikleri gemi bakın nerede çıktı!
Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz teknik adam! EURO 2020'den elenince...
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya açıklaması
Son dakika haberleri: Ucuz kredi desteği başlıyor: Ucuz kredi desteği başvuru detayları neler?
SON DAKİKA | Türkiye'den delta varyantı adımı: Bu hafta devreye girecek
Altın alacaklar dikkat! Cuma günü açıklanıyor: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Emekliye maaşlarına Temmuz ayında 441 lira zam geliyor! 2021 Bu yıl En düşük ve en yüksek SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar olacak?
CHP medyasında yeni kavga! Uğur Dündar ile Aslı Baykal karşı karşıya geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunus Mallı forma için savaşacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA