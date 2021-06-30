Ahmed Kutucu'nun menajerinden Türkiye açıklaması! "Gelecek sezon Süper Lig'de izleyeceğiz"

"ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERECEK BİR TAKIM"

Schalke'nin Bundesliga 2'ye düşmesi nedeniyle genç hücum oyuncunun takımından ayrılacağını vurgulayan Ersin Akan, "Ahmed Kutucu'nun Schalke ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Schalke de 2'nci Lig'e düştü. Ahmed Kutucu, milli takımda da sürekli forma giymek istiyor ve bu nedenle Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynamak istiyor.