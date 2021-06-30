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Giriş Tarihi: 30.6.2021 13:16 Son Güncelleme: 30.6.2021 13:39

Ahmed Kutucu'nun menajerinden Türkiye açıklaması! "Gelecek sezon Süper Lig'de izleyeceğiz"

DHA
Ahmed Kutucu'nun menajerinden Türkiye açıklaması! Gelecek sezon Süper Lig'de izleyeceğiz

Almanya Bundesliga'ya veda eden Schalke 04'ün Türk futbolcusu Ahmed Kutucu, Süper Lig'de forma giymeye hazırlanıyor. Gebç oyuncunun menajeri Ersin Akan, "Ahmed Kutucu, milli takımda da sürekli forma giymek istiyor ve bu nedenle Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynamak istiyor." dedi.

Almanya Bundesliga'ya veda eden Schalke 04'ün Türk futbolcusu Ahmed Kutucu, Süper Lig'de forma giymeye hazırlanıyor. Ahmed Kutucu'nun menajeri Ersin Akan, 21 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERECEK BİR TAKIM"

Schalke'nin Bundesliga 2'ye düşmesi nedeniyle genç hücum oyuncunun takımından ayrılacağını vurgulayan Ersin Akan, "Ahmed Kutucu'nun Schalke ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Schalke de 2'nci Lig'e düştü. Ahmed Kutucu, milli takımda da sürekli forma giymek istiyor ve bu nedenle Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynamak istiyor.

Genç yaşına karşın farklı bölgelerde görev alarak önemli tecrübeler elde etti. Bundesliga'da 45 maça çıkmış, goller atmış, asistler yapmış bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Teklifler de geliyor. Ahmed Kutucu'yu gelecek sezon Süper Lig'de izleyeceğiz" diye konuştu.

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Ahmed Kutucu'nun menajerinden Türkiye açıklaması! "Gelecek sezon Süper Lig'de izleyeceğiz"
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