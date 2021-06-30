Ahmet Ağaoğlu'dan transfer itirafı! "Abdülkadir Ömür'e 23 milyon euro teklif geldi satmadım"

Mali Genel Kurul'da açıklamalar yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün transfer olma durumlarını değerlendirdi. Abdülkadir Ömür için Manchester City'nin 23 milyon euro verdiğini ve satmadığı için pişma olduğunu aktaran Ağaoğlu, Uğurcan Çakır konusunda aynı hatay düşmek istemediklerini açıkladı.
"ABDÜLKADİR ÖMÜR'Ü 23 MİLYON EUROYA SATMADIM"
Ağaoğlu konuyla ilgili olarak "Trabzonspor şampiyonlukları kaybettiği zaman, canlarını kaybeden insanların hakkını kim kime helal edecek? Bugün hepimizin ortak kanaatı olan bir eylemin içerisinde bulunan bir kulüp 310 bin Euro ödeyip de transfer penceresini açamıyorsa bu onların sorunu. Bu o gün hayatını kaybeden Mustafa'nın davasıdır Ahmet Ağaoğlu'nun davası değildir" ifadelerini kullandı.
Transfer için konuşan Ağaoğlu, " Kendi yerli oyuncularımız eleştirildiği zaman kaçınız arkasında durdunuz da bugün bizi yerli oyuncuların önünü kapatmakla suçluyorsunuz? O zaman gelin el ele verelim birlikte geliştirelim. Uğurcan Çakır'ı niye satmayayım? Ben o hatayı bir kez yaptım. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon euro verdiğinde satmadım, hata yaptım. Bir daha yapmam. Biz geldiğimiz de Uğurcan üçüncü kaleciydi. Bu kararı biz vereceğiz" diye konuştu.