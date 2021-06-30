Ahmet Ağaoğlu'dan transfer itirafı! "Abdülkadir Ömür'e 23 milyon euro teklif geldi satmadım"

Transfer için konuşan Ağaoğlu, " Kendi yerli oyuncularımız eleştirildiği zaman kaçınız arkasında durdunuz da bugün bizi yerli oyuncuların önünü kapatmakla suçluyorsunuz? O zaman gelin el ele verelim birlikte geliştirelim. Uğurcan Çakır'ı niye satmayayım? Ben o hatayı bir kez yaptım. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon euro verdiğinde satmadım, hata yaptım. Bir daha yapmam. Biz geldiğimiz de Uğurcan üçüncü kaleciydi. Bu kararı biz vereceğiz" diye konuştu.