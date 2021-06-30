Antalyaspor'dan 2 transfer birden! Sherel Floranus ve Diogo Sousa imza attı

Son dakika... Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki yıl üst sıralara oynamayı hedefleyen Antalyaspor, Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Akdeniz ekibi, resmi Twitter hesabından 2 transferi duyurdu. Kırmızı-beyazlı ekip Sherel Floranus ve Diogo Sousa'yı kadrosuna kattı.
22 yaşındaki sağ bek Sherel Floranus, Heerenven'den ayrıldı ve Antalyaspor'a imza attı.
Antalyaspor'un bir diğer transferi ise 22 yaşındaki genç kaleci Diogo Sousa oldu. Sporting B Takımı'nda forma giyen Sousa'nın 1 yıllık kontratı kalmıştı.