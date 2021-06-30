Aytemiz Alanyaspor’da görev dağılımı

Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün 29 Mayıs'ta gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında göreve tekrar seçilen Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulunun ilk toplantısında görev dağılımı gerçekleştirdi.
Yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde yapıldı:
BAŞKAN: Hasan Çavuşoğlu
2. BAŞKAN: Kamil Köseoğlu
ASBAŞKAN: Bilal Gömeç, Dilaver Çekiç, Oktay Cebeci
BAŞKAN YARDIMCILARI: Ahmet Paşaoğlu (Mali İşlerden Sorumlu), Nazmi Yüksel (Organizasyonlardan Sorumlu), Muzaffer Barcın (Resmi Kurumlardan Sorumlu), Mehmet Uslu (Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu), Enver Vural (Mağazalardan Sorumlu), Hüseyin Girenes (Projeler ve Sosyal İşlerden Sorumlu)
GENEL SEKRETER: Mevlüt Görücü
FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU: Ali Baki Boz
DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU: Nihat Tufan
ALTYAPI VE SPOR OKULLARI SORUMLUSU: Muhammet Çetin
SEYAHAT VE KONAKLAMA SORUMLUSU: Ahmet Söylemez
STADYUM SORUMLUSU: Fatih Göçmenoğulları
SPONSORLAR VE OTOPARK İŞLETMELERİ SORUMLUSU: Mehmet Has
MAHMUTLAR KULÜP TESİSLERİ SORUMLULARI: Fazlı Ciğerli, Tolga Kavuklu
SATIN ALMA VE MİSAFİR AĞIRLAMA SORUMLUSU: Mehmet Güler
FİNANSAL PROJELER SORUMLUSU: Murat Kayacan
TARAFTAR SORUMLUSU: Mehmet Ali Işık
TRİBÜN GELİRLERİ SORUMLULARI: Fahri Gürses, Fatih Kurşun, Mehmet Ali Işık
FUTBOL KOMİTESİ: Kamil Köseoğlu, Ali Baki Boz, Ahmet Paşaoğlu, Bilal Gömeç, Enver Vural, Hüseyin Gümrükçüler, Muhammet Çetin, Tolga Kavuklu, Fatih Göçmenoğulları
MALİ İŞLER KOMİTESİ: Ahmet Paşaoğlu, Ahmet Tuncer, Fahri Gürses, Nazmi Yüksel, Fatih Göçmenoğulları, Hüseyin Karaman, Muzaffer Barcın
PAZARLAMA KOMİTESİ: Mehmet Uslu, Fatih Kurşun, Hüsamettin Akyüz, Ahmet Tuncer, Ahmet Söylemez, Hüseyin Gümrükçüler, Mehmet Ali Işık
ALTYAPI KOMİTESİ: Muhammet Çetin, Eray Erdem, Murat Kayacan, Mehmet Kuş, Cuma Bozkurt, Cuma Kadıoğlu
TURİZM GELİRLERİ KOMİTESİ: Dilaver Çekiç, Hüseyin Gümrükçüler, Fatih Göçmenoğulları, Eray Erdem, Metin Kırbıyık, Muzaffer Barcın, Veysi Aladağ
İNŞAAT VE EMLAK GELİRLERİ KOMİTESİ: Bilal Gömeç, Ali Baki Boz, Mehmet Uslu, Oktay Cebeci, Mehmet Ali Işık, Mehmet Has, Hüsamettin Akyüz, Ahmet Saz, Enver Vural, Fazlı Ciğerli, Nihat Tufan, Mevlüt Görücü, Tolga Kavuklu, Murat Kayacan, Cuma Kadıoğlu