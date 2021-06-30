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Giriş Tarihi: 30.6.2021 21:04

Aytemiz Alanyaspor’da görev dağılımı

MEHMET AL MEHMET AL
Aytemiz Alanyaspor’da görev dağılımı

Süper Lig Temsilcisi Aytemiz Alanyaspor 29 Mayıs'ta yapılan olağan genel kurul toplantısında göreve tekrar seçilen Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımı yapıldı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün 29 Mayıs'ta gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında göreve tekrar seçilen Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulunun ilk toplantısında görev dağılımı gerçekleştirdi.

Yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde yapıldı:

BAŞKAN: Hasan Çavuşoğlu

2. BAŞKAN: Kamil Köseoğlu

ASBAŞKAN: Bilal Gömeç, Dilaver Çekiç, Oktay Cebeci

BAŞKAN YARDIMCILARI: Ahmet Paşaoğlu (Mali İşlerden Sorumlu), Nazmi Yüksel (Organizasyonlardan Sorumlu), Muzaffer Barcın (Resmi Kurumlardan Sorumlu), Mehmet Uslu (Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu), Enver Vural (Mağazalardan Sorumlu), Hüseyin Girenes (Projeler ve Sosyal İşlerden Sorumlu)

GENEL SEKRETER: Mevlüt Görücü

FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU: Ali Baki Boz

DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU: Nihat Tufan

ALTYAPI VE SPOR OKULLARI SORUMLUSU: Muhammet Çetin

SEYAHAT VE KONAKLAMA SORUMLUSU: Ahmet Söylemez

STADYUM SORUMLUSU: Fatih Göçmenoğulları

SPONSORLAR VE OTOPARK İŞLETMELERİ SORUMLUSU: Mehmet Has

MAHMUTLAR KULÜP TESİSLERİ SORUMLULARI: Fazlı Ciğerli, Tolga Kavuklu

SATIN ALMA VE MİSAFİR AĞIRLAMA SORUMLUSU: Mehmet Güler

FİNANSAL PROJELER SORUMLUSU: Murat Kayacan

TARAFTAR SORUMLUSU: Mehmet Ali Işık

TRİBÜN GELİRLERİ SORUMLULARI: Fahri Gürses, Fatih Kurşun, Mehmet Ali Işık

FUTBOL KOMİTESİ: Kamil Köseoğlu, Ali Baki Boz, Ahmet Paşaoğlu, Bilal Gömeç, Enver Vural, Hüseyin Gümrükçüler, Muhammet Çetin, Tolga Kavuklu, Fatih Göçmenoğulları

MALİ İŞLER KOMİTESİ: Ahmet Paşaoğlu, Ahmet Tuncer, Fahri Gürses, Nazmi Yüksel, Fatih Göçmenoğulları, Hüseyin Karaman, Muzaffer Barcın

PAZARLAMA KOMİTESİ: Mehmet Uslu, Fatih Kurşun, Hüsamettin Akyüz, Ahmet Tuncer, Ahmet Söylemez, Hüseyin Gümrükçüler, Mehmet Ali Işık

ALTYAPI KOMİTESİ: Muhammet Çetin, Eray Erdem, Murat Kayacan, Mehmet Kuş, Cuma Bozkurt, Cuma Kadıoğlu

TURİZM GELİRLERİ KOMİTESİ: Dilaver Çekiç, Hüseyin Gümrükçüler, Fatih Göçmenoğulları, Eray Erdem, Metin Kırbıyık, Muzaffer Barcın, Veysi Aladağ

İNŞAAT VE EMLAK GELİRLERİ KOMİTESİ: Bilal Gömeç, Ali Baki Boz, Mehmet Uslu, Oktay Cebeci, Mehmet Ali Işık, Mehmet Has, Hüsamettin Akyüz, Ahmet Saz, Enver Vural, Fazlı Ciğerli, Nihat Tufan, Mevlüt Görücü, Tolga Kavuklu, Murat Kayacan, Cuma Kadıoğlu

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Aytemiz Alanyaspor’da görev dağılımı
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