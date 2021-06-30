Cihan Ercüment: Fenerbahçeli Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Avrupa'dan takip eden takımlar var

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon A takım kadrosunda da yer alan Fatih Yiğit Şanlıtürk, antrenmanlardaki gayretli performansı ile öne çıktı ve Süper Lig'de 7 kez kadroya girerken iki maçta da süre aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarındaki performansıyla U19 Milli Takım aday kadrosuna da çağrıldı.