Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cihan Ercüment: Fenerbahçeli Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Avrupa'dan takip eden takımlar var
Giriş Tarihi: 30.6.2021 11:34

Cihan Ercüment: Fenerbahçeli Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Avrupa'dan takip eden takımlar var

DHA
Cihan Ercüment: Fenerbahçeli Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Avrupa'dan takip eden takımlar var

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon A Takım kadrosunda yer alan genç futbolcu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Avrupa ekipleri takibe aldı. Menajeri Cihan Ercüment'ten açıklama geldi. Ercüment, "Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Avrupa takımları tarafından takip edildiğini biliyoruz. Fatih'in hedefi uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet etmek ve A Milli Takım'da formasını giymek" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon A takım kadrosunda da yer alan Fatih Yiğit Şanlıtürk, antrenmanlardaki gayretli performansı ile öne çıktı ve Süper Lig'de 7 kez kadroya girerken iki maçta da süre aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarındaki performansıyla U19 Milli Takım aday kadrosuna da çağrıldı.

Fenerbahçe'de orta sahanın geleceği olarak görülen 18 yaşındaki futbolcuyu Avrupa'dan takımlar da takibe aldı. Konuyla ilgili Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün menajeri Cihan Ercüment'ten açıklama geldi. Cihan Ercüment, "Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Avrupa takımları tarafından takip edildiğini biliyoruz. Fatih'in hedefi uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet etmek ve A Milli Takım'da formasını giymek" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: LGS sonuçları meb.gov.tr'den duyuruldu! 2021 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Elmalı davası olayında şoke eden ifadeler ortaya çıktı! İşte annenin çıldırtan savunması
LGS Lise taban puanları 2021 açıklandı mı? LGS (Liselere Geçiş Sistemi) Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi Taban puanları ve yüzdelik dilimleri
SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu Elmalı davası olayında flaş gelişme! Cinsel istismarı iki kardeşin çizdiği resimler ve mektubu ortaya çıkarmıştı!
Türkiye'yi derinden etkileyen Elmalı Davası nedir, son durum ne? İki kardeşin resimli anlatımı ve mektubu cinsel istismar skandalını gün yüzüne çıkardı!
HEYECAN DORUKTA! LGS sonuçları meb.gov.tr erişim linki ile 2021 MEB E Okul ile LGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
SON DAKİKA: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Son dakika | Yatırımda dört koldan destek! Faiz ve kar payı desteği arttırıldı
Son dakika: Elmalı davası olayında anne ile ilgili şok gerçekler! Detaylara sabah.com.tr ulaştı...
Son dakika: Fenerbahçe'den teknik direktör kararı! Bir isimle anlaşıldı, bir isim listeden çıkarıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Cihan Ercüment: Fenerbahçeli Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Avrupa'dan takip eden takımlar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA