Emre Kocadağ'dan transfer müjdesi! Alex Teixeira, Fernando ve Dzeko...

"BEŞİKTAŞ OLARAK ÜLKE PUANINDA ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPTIK"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Türkiye'deki takımların Avrupa'daki başarısını eleştirerek, "Biz Beşiktaş olarak ülke puanında üstümüze düşeni yaptık. Maalesef diğer takımlar yeteri kadar puan getiremediler." dedi.

SERGEN YALÇIN'LA SÖZLEŞME SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Sergen Yalçın'la yeni kontrat konusunda açıklamalarda bulunan Emre Kocadağ, "Biz, Beşiktaş'ta başarılı olacağı için Sergen Yalçın'la en başta yola çıktık. Yönetim kurulumuz ve başkanımız Sergen Yalçın'ın doğru isim olacağını düşündü. Hocamız oyuncuları çok iyi tanıyor. Sergen Yalçın'ı iyi ki getirmişiz Beşiktaş'a. Sergen Yalçın'dan başka B planımız yoktu, kimseyle de görüşmedik. Hocamızla anlaşacağımızdan çok emindik zaten." diyerek Sergen Yalçın'a çok güvendiklerini dile getirdi.