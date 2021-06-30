Emre Kocadağ'dan transfer müjdesi! Alex Teixeira, Fernando ve Dzeko...

Beşiktaş gündemiyle ilgili flaş açıklamalarda bulunan Asbaşkan Emre Kocadağ, transfer müjdesini canlı yayında verdi. Forvete 2 transfer yapmak istediklerini belirten Emre Kocadağ, Alex Teixeira, Fernando ve Dzeko isimlerini dile getirdi. Kocadağ, Sergen Yalçın'la yeni sözleşme sürecinde yaşadıklarını da anlattı.
"BEŞİKTAŞ OLARAK ÜLKE PUANINDA ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPTIK"
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Türkiye'deki takımların Avrupa'daki başarısını eleştirerek, "Biz Beşiktaş olarak ülke puanında üstümüze düşeni yaptık. Maalesef diğer takımlar yeteri kadar puan getiremediler." dedi.
SERGEN YALÇIN'LA SÖZLEŞME SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?
Sergen Yalçın'la yeni kontrat konusunda açıklamalarda bulunan Emre Kocadağ, "Biz, Beşiktaş'ta başarılı olacağı için Sergen Yalçın'la en başta yola çıktık. Yönetim kurulumuz ve başkanımız Sergen Yalçın'ın doğru isim olacağını düşündü. Hocamız oyuncuları çok iyi tanıyor. Sergen Yalçın'ı iyi ki getirmişiz Beşiktaş'a. Sergen Yalçın'dan başka B planımız yoktu, kimseyle de görüşmedik. Hocamızla anlaşacağımızdan çok emindik zaten." diyerek Sergen Yalçın'a çok güvendiklerini dile getirdi.
Emre Kocadağ: "Bizler de Sergen hoca da süreçten etkilendi. Sergen hocanın bizimle kontrat şartlarını konuşması gayet doğal. O bir profesyonel. Kontrat meselesi çok doğaldı. Sergen hoca ile kontrat süreci olması gerektiği gibiydi fakat sosyal medyadaki bazı kesimler bu süreci manipüle etti."
EMRE KOCADAĞ'DAN FORVETE TRANSFER MÜJDESİ: "ALEX TEİXEİRA, FERNANDO VE DZEKO..."
Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ayrılmasından sonra forvete kimin geleceği merak edilirken bu konu hakkında müjdeyi veren Emre Kocadağ, "Beşiktaş'ta hep bir üst düzey forvet oldu, yine olması için girişimlerimiz var. Dzeko olur, başkası olur. Bunlarla görüşeceğiz. Birini getirmek için uğraşacağız." açıklamasını yaparak transfer müjdesini verdi.
"KAAN AYHAN'IN KULÜBÜYLE TEMAS KURMAYI PLANLIYORUZ"
Emre Kocadağ, Kaan Ayhan'ı çok beğendiklerini ve takımda görmek istediklerini ifade ederek "Sörloth'la ilgilenmiyoruz. Kaan Ayhan'ı tabii ki takımda görmek isteriz. Milli takımda en iyi oyunculardan biri. Kulübüyle temas kurmayı planlıyoruz." açıklamasını yaptı.
"ROSİER KONUSUNDA İLERLEME KAYDEDİYORUZ"
Emre Kocadağ: "Bu sene bu takımı tutmak istiyoruz. Ghezzal, Rosier'le devam etme isteğimizi belirttik. Rosier'le bir noktaya geldik. Kulübüyle görüşüyoruz hala. Olmuyorsa da hepsi için alternatif isimlerimiz var."
"ERSİN DESTANOĞLU'NA GELEN RESMİ BİR TEKLİF YOK"
Emre Kocadağ: "Ersin Destanoğlu için gelen resmi bir teklif yok. Salih Uçan inşallah pazartesi kampta olacak. Atiba'nın sözleşmesini uzatacağız."
"BURAK YILMAZ BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI"
Emre Kocadağ: "Burak Yılmaz ayrılırken 5 milyon TL'lik bir fedakarlık yaptı. Onun başardıklarıyla gurur duyuyoruz. Gerçekten Beşiktaşlı biri o."