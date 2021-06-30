Paulo Fonseca kimdir? Fenerbahçe’nin anlaştığı iddia edilen Paulo Fonseca hangi takımları çalıştırdı, kaç yaşında, nereli?

Portekizli Mozambik'in Nampula kentinde asker bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Fonseca, ailesi Barreiro'ya taşındığında 1 yaşındaydı. 14 yıl profesyonel futbol oynadı, memleketi FC Barreirense ile üçüncü ligde başladı ve 1995-96 sezonunda Leça FC ile doğrudan Primeira Liga'ya geçti ,Kulübüyle lig maçlarının 21'inde 11'de başladı.