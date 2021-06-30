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Giriş Tarihi: 30.6.2021 14:48 Son Güncelleme: 30.6.2021 15:24

Paulo Fonseca kimdir? Fenerbahçe’nin anlaştığı iddia edilen Paulo Fonseca hangi takımları çalıştırdı, kaç yaşında, nereli?

Paulo Fonseca kimdir? Fenerbahçe’nin anlaştığı iddia edilen Paulo Fonseca hangi takımları çalıştırdı, kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışı sona eriyor. Fenerbahçe'nin Paulo Fonseca ile anlaşmaya yaklaştığı iddia edildi. Hal böyle olunca, futbolseverler Paulo Fonseca kimdir, hangi takımları çalıştırdı, kaç yaşında ve nereli sorularını araştırmaya başladı. Hâlihazırda Roma’nın teknik direktörü olan Paulo Fonseca’nın 30 Haziran’da sözleşmesi bitiyor.

Roma'nın Morinho ile anlaşmasının ardından teknik direktör Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe'ye geleceği iddiaları ortada atıldı. İddialar üzerine futbolseverler, Paulo Fonseca kimdir, hangi takımları çalıştırdı, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe'nin yeni antrenörü olacağı iddia edilen Paulo Fonseca'nın hayatı...

PAULO FONSECA KİMDİR?

Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca 5 Mart 1973 yılında doğan Portekizli teknik direktör ve eski futbolcu. 2005'te futbolu bırakıp teknik direktörlük yapmaya başlamıştır.

Portekizli Mozambik'in Nampula kentinde asker bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Fonseca, ailesi Barreiro'ya taşındığında 1 yaşındaydı. 14 yıl profesyonel futbol oynadı, memleketi FC Barreirense ile üçüncü ligde başladı ve 1995-96 sezonunda Leça FC ile doğrudan Primeira Liga'ya geçti ,Kulübüyle lig maçlarının 21'inde 11'de başladı.

Takımı Ligi 14. sırada bitirerek küme düşmekten kıl payı kurtuldu. Transfer döneminde Belenenses kulübü ilk tercihi oldu. Ardından CS Marítimo, Vitória SC ve CF Estrela da Amadora formaları giydi. Fonseca Haziran 2005'te 32 yaşında emekli oldu.

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Paulo Fonseca kimdir? Fenerbahçe’nin anlaştığı iddia edilen Paulo Fonseca hangi takımları çalıştırdı, kaç yaşında, nereli?
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