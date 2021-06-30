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Giriş Tarihi: 30.6.2021 09:39 Son Güncelleme: 30.6.2021 09:44

Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker Alanyaspor'a veda etti!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker Alanyaspor'a veda etti!

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan transfer ettiği İngiliz savunmacı Steven Caulker, eski takımına bir veda mesajı yayınladı. Caulker, yaptığı paylaşımda, "Alanyaspor'a ve Alanyaspor taraftarına her şey için çok teşekkür ederim." dedi.

Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladığı İngiliz stoper Steven Caulker, Alanyaspor'a bir veda mesajı yayınladı. Sarı-lacivertlilerin transfer açıklamasında, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır." denildi.

Steven Caulker ise sosyla medya hesabından Alanyaspor'a veda ederek "Alanyaspor'a ve Alanyaspor taraftarına her şey için çok teşekkür ederim. Bugüne kadar her daim arkamda oldunuz ve bana ailenizden birisi gibi hissettirdiniz. Bana şans verdiniz. Benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım. Size başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker Alanyaspor'a veda etti!
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