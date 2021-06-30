Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep teknik direktör Erol Bulut'tan transfer sözleri: "5-6 transfer..."
Giriş Tarihi: 30.6.2021 17:15

Gaziantep teknik direktör Erol Bulut'tan transfer sözleri: "5-6 transfer..."

DHA
Gaziantep teknik direktör Erol Bulut'tan transfer sözleri: 5-6 transfer...

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, 5 ya da 6 transfer daha yapmak istediklerini söyledi. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erol Bulut, kamplarda tüm futbolcuları gözlemleyerek gidecek ve kalacak isimlere karar vereceğini söyledi.

Fenerbahçe'den ayrılan ve daha sonra Gaziantep'in yeni teknik direktörü olan Erol Bulut, transfer ve yabancı kuralı ilgili açıklamalarda bulundu.

"5 VEYA 5 TRANSFER DAHA YAPMAK İSTİYORUZ"

Kadrolarına 5 ya da 6 isim daha katmak istediklerini belirten Erol Bulut, "Transferlerle ilgili çalışmaları geldiğimden beri ekip ve yönetimle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kolay değil. Çünkü aradığımız sol bek, forvet gibi mevkiler kolay mevkiler değil. 5 veya 6 transfer daha yapmak istiyoruz. Futbolcuların kamp dönemini de görmek istiyorum. Bolu kampını gördükten sonra aramızdan ayrılan futbolcular olacak. Çünkü tanımadığım futbolcular var. Haksızlık, adaletsizlik yapmak istemem, her futbolcuyu görmek istiyorum.

"MUHAMMED'İN BURADA KALMASINI İSTİYORUM"

Geçen yıl oynamamış olabilir bu yıl benim futbol anlayışımla bize katkı verebilecek bir futbolcu olabilir. Bunun hepsini Bolu kampında değerlendireceğim. Aramızdan ayrılanlar da gelenler de olacak. Muhammet Demir geçen yıl ligimizin en iyi forvetlerinden birisiydi. Gaziantep Kulübü'ne çok fazla katkısı oldu. Bize kiralık olarak gelmişti. Sonuç olarak federasyonumuzun yabancı kuralından dolayı, yerli futbolcunun fiyatları maalesef yükselmiş durumda. Herkes kulüpleri fırsat olarak görüyor. O yüzden bu konuda nasıl ilerleyeceğiz bilmiyorum. Ben Muhammed'in burada olmasını isterim. Kendisine de ilettim. Bu durum Başakşehir kulübüne bağlı olan bir konu. Şu an biraz zor gözüküyor" ifadelerini kullandı.

"YABANCI SAYISI KONUSUNDA HOCALARA HİÇBİR ŞEY SORULMADI"

Yabancı sayısı konusunda hocalara sorulmadığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Yabancı sayısı konusunda hocalara hiçbir şey sorulmadı. En kötü tarafı bu. Teknik direktör biziz ama yabanca ve yerli sayısı bize sorulmuyor. 14'ten 12'yi düşürülür ama önemli olan serbest bırakılması. 25 yıldır bugüne kadar kulüplerimize hiçbir faydası olmadı. En son dönemde 14 serbest olduğunda faydası oldu. Bu uygulamaya yaş kriteri getirilebilir. 14 olur ama beş futbolcuya 24 yaş altı olacak, 2 futbolcu 32 yaş üstü olacak gibi bir uygulama olabilir. Yaşlı futbolcu gelmesin diyorlar bunu iki tane 32 yaş üstü kriteri getirilerek çözülebilir" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: LGS sonuçları meb.gov.tr'den duyuruldu! 2021 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
LGS Lise taban puanları 2021: LGS (Liselere Geçiş Sistemi) Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi Taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
Elmalı davası olayında şoke eden ifadeler ortaya çıktı! İşte annenin çıldırtan savunması
SON DAKİKA: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu Elmalı davası olayında flaş gelişme! Cinsel istismarı iki kardeşin çizdiği resimler ve mektubu ortaya çıkarmıştı!
Türkiye'yi derinden etkileyen Elmalı Davası nedir, son durum ne? İki kardeşin resimli anlatımı ve mektubu cinsel istismar skandalını gün yüzüne çıkardı!
Son dakika haberi:Elmalı davası olayında anne ile ilgili şok gerçekler ortaya çıktı! Anne Merve A.'nın daha önce...
Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri sıralandı! Bu meslekler paraya para demeyecek: İşte en yüksek maaşlı meslekler
HEYECAN DORUKTA! LGS sonuçları meb.gov.tr erişim linki ile 2021 MEB E Okul ile LGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Son dakika: Alexander Sörloth transferinde flaş gelişme! Trabzonspor ve Beşiktaş...
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep teknik direktör Erol Bulut'tan transfer sözleri: "5-6 transfer..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA