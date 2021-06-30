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Giriş Tarihi: 30.6.2021

Pençeyi taktı yıldızları bağladı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Pençeyi taktı yıldızları bağladı

Yakın arkadaşları Alex Teixeira ve Fernando Lucas Martins’i ikna etmeye çalışan tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı kulübü ve İstanbul’u övgüyle anlatarak yönetime yardımcı oluyor

Kartal'ın geçtiğimiz sezon aldığı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarında önemli payı olan Josef de Souza, saha içinde olduğu gibi saha dışında da çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer alan Alex Teixeira ve Fernando Lucas Martins ile yakın arkadaş olan Josef, birlikte çekildikleri ve Teixeira'nın Kartal işareti yaptığı fotoğrafı paylaşarak dikkat çekti. Taraftarları oldukça heyecanlandıran bu paylaşım dünün en önemli gündemlerinden biri oldu.

FERNANDO TAMAM, TEİXEİRA ZORLUYOR
Josef yakın arkadaşı olan iki futbolcuyla sık sık görüşürken, kendilerine Beşiktaş'ı ve İstanbul'u övgüyle anlattı. İki futbolcunun da olumlu izlenimler edinmesini sağlayan tecrübeli futbolcu, manevi konularda desteğini göstermiş oldu. İşin maddi tarafında ise Fernando ile anlaşmaya yakın olan Beşiktaş'ın, Teixeira için ise şartlarını zorladığı ancak oyuncunun hem maaş hem de imza parası talebinin yüksek geldiği kaydedildi. Brezilyalı yıldızın maaş talebinin 3.5 milyon Euro olduğu, imza parası için de 3 milyon Euro istediği belirtildi.

BU KARE HEYECANLANDIRDI
BEŞIKTAŞ'IN transfer gündeminde olan Alex Teixeira ve Fernando Lucas Martins ile buluşarak fotoğrafını paylaşan Josef de Souza, taraftarı heyecanlandırdı. Özellikle Teixeira'nın 'Kartal' pozu vermesi, "İş bitti" yorumlarına neden oldu.

Alex Teixeira
En son Çin'in Jiangsu takımında forma giyen Brezilyalı 10 numaranın bonservisi elinde.

Fernando
Beijing Guoan ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, gelmeye hazır.

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Pençeyi taktı yıldızları bağladı
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