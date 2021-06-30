Rafael Benitez Everton'a 3 yıllık imzayı attı!

Everton, 61 yaşındaki İspanyol deneyimli teknik dikrektör Rafael Benitez'i takımın başına getirdiğini duyurdu. 11 yıl aradan sonra Liverpool şehrinin diğer takımı olan Everton'a imza atan Benitez, "Burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü burası çok gelişiyor ve rekabetçi bir hava görüyorum. Bu da beni buraya getirdi." dedi.

Everton, Rafael Benitez ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son olarak Çin ekiplerinden Dalian Yifang'ı çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam 2004-2010 yılları arasında Liverpool'da görev yapmış ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.