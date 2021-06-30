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Giriş Tarihi: 30.6.2021 11:48 Son Güncelleme: 30.6.2021 11:56

Rayane Aabid transfer kararını açıkladı! 'Sözlü teklif ile yazılı teklif arasındaki fark...'

Rayane Aabid transfer kararını açıkladı! 'Sözlü teklif ile yazılı teklif arasındaki fark...'

Hatayspor'dan Yeni Malatyaspor'a transfer olan Faslı orta saha oyuncusu Rayane Aabid, sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinde Hatayspor'un kendisine verdiği yazılı teklifle sözlü teklif arasında fark olduğunu belirten Aabid, Yeni Malatyaspor'un kendisi için en doğru proje olduğunu vurguladı.

Geçen sezon Hatayspor'un başarısında pay sahibi olan futbolcular arasında yer alana Rayane Aabid, sözleşmesinin bitmesinin ardından Yeni Malatyaspor'a imza attı. Malatya ekibiyle görüşürken İrfan Buz'un kendisini çok istediğini vurgulayan Rayane Aabid, kendisi hakkındaki ithamları kabul etmediğini söyledi.

'SÖZLÜ TEKLİF İLE YAZILI TEKLİF ARASINDA FARK VARDI!'

Biz Hatayspor ile görüştük. Menajerlerim iki kez Hatay'a geldi üstelik uçak biletlerini de kendileri aldı. İlk teklif çok düşüktü. İkinci teklif benim için iyiydi ama bu teklifi de sözlü yaptılar. Haziran'daki sözlü teklifle yazılı teklif arasında çok fark vardı.

'TOPLAM 5 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER...'

Çok geciktiler biz de başka kulüplerle görüşmeye başladık. Menajerlerim iki gün geldi onlarla toplam 5 dakika görüştüler.

'MALATYA EN DOĞRU PROJE'

Yeni Malatyaspor beni çok istedi. Malatya en doğru projeydi. Hocayla konuştuk kendisi dört dil konuşabiliyor. O da çok istedi. Büyük bir takıma geldim. Hedefimiz Avrupa'da oynamak.

'HATAY'I HEP İYİ HATIRLACAĞIM…'

Hatay çok sevdiğim bir kulüp. Orada çok güzel anılar yaşadım. Hatay şehrini hep güzel hatırlayacağım.'

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Rayane Aabid transfer kararını açıkladı! 'Sözlü teklif ile yazılı teklif arasındaki fark...'
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