Rayane Aabid transfer kararını açıkladı! 'Sözlü teklif ile yazılı teklif arasındaki fark...'

'MALATYA EN DOĞRU PROJE'

Yeni Malatyaspor beni çok istedi. Malatya en doğru projeydi. Hocayla konuştuk kendisi dört dil konuşabiliyor. O da çok istedi. Büyük bir takıma geldim. Hedefimiz Avrupa'da oynamak.

'HATAY'I HEP İYİ HATIRLACAĞIM…'

Hatay çok sevdiğim bir kulüp. Orada çok güzel anılar yaşadım. Hatay şehrini hep güzel hatırlayacağım.'