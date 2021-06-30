Beşiktaş'ın süper starı Josef de Souza, yakın arkadaşları Alex Teixeira ve Fernando Lucas Martins'in transferi için çalışıyor. Josef'in iki yıldız isimle paylaştığı fotoğraf Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı. Peki Beşiktaş'ın Alex Teixeira ve Fernando transferlerinde son durum ne? İşte son dakika haberinin detayları...
Kartal'ın geçtiğimiz sezon aldığı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarında önemli payı olan Josef de Souza, saha içinde olduğu gibi saha dışında da çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer alan Alex Teixeira ve Fernando Lucas Martins ile yakın arkadaş olan Josef, birlikte çekildikleri ve Teixeira'nın Kartal işareti yaptığı fotoğrafı paylaşarak dikkat çekti. Taraftarları oldukça heyecanlandıran bu paylaşım dünün en önemli gündemlerinden biri oldu.
FERNANDO TAMAM, TEİXEİRA ZORLUYOR
Josef yakın arkadaşı olan iki futbolcuyla sık sık görüşürken, kendilerine Beşiktaş'ı ve İstanbul'u övgüyle anlattı. İki futbolcunun da olumlu izlenimler edinmesini sağlayan tecrübeli futbolcu, manevi konularda desteğini göstermiş oldu.
İşin maddi tarafında ise Fernando ile anlaşmaya yakın olan Beşiktaş'ın, Teixeira için ise şartlarını zorladığı ancak oyuncunun hem maaş hem de imza parası talebinin yüksek geldiği kaydedildi.
Brezilyalı yıldızın maaş talebinin 3.5 milyon Euro olduğu, imza parası için de 3 milyon Euro istediği belirtildi.
BU KARE HEYECANLANDIRDI
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Alex Teixeira ve Fernando Lucas Martins ile buluşarak fotoğrafını paylaşan Josef de Souza, taraftarı heyecanlandırdı. Özellikle Teixeira'nın 'Kartal' pozu vermesi, "İş bitti" yorumlarına neden oldu.
ALEX TEIXEIRA
En son Çin'in Jiangsu takımında forma giyen Brezilyalı 10 numaranın bonservisi elinde...
FERNANDO
Beijing Guoan ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, gelmeye hazır...
DIEGO COSTA ARADA KALDI
Bu arada Beşiktaş'ın forvet transferindeki hedeflerinden olan Diego Costa geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kararımı ilerleyen günlerde vereceğim" demişti.
Beşiktaş'ın bonuslarla birlikte 2.9 milyon Euro'dan 2 yıllık teklifte bulunduğu tecrübeli oyuncunun, Benfica da peşinde ancak önerdikleri rakam daha düşük. Düşünmek isteyen futbolcunun, 1-2 hafta içinde kararını bildireceği öğrenildi.
NICE, ERSİN DESTANOĞLU İÇİN GELİYOR
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu gözüne kestiren Nice, resmi teklif ile kapıyı çalacak. Daha önce sportif direktör Julien Fournier, sözlü olarak yönetimle iletişime geçerek önce 5, ardından da 7 milyon Euro teklif etmişti.
20 yaşındaki kaleciyle de görüşen Fournier, "Bizden haber bekle" mesajını iletmişti. Bu hafta Beşiktaş'ın kapısını yazılı teklifle resmen çalacak olan Fransız ekibi, transferi noktalamak istiyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da "Kulübün menfaatine olacak teklife onayım var" dediği belirtildi. Şayet Ersin ayrılırsa Beşiktaş, Başakşehir'den Mert Günok'u alacak.