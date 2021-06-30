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Giriş Tarihi: 30.6.2021 08:19 Son Güncelleme: 30.6.2021 08:34

Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Fernando Lucas transferlerinde son durum ne? Josef de Souza ateşi yakmıştı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Fernando Lucas transferlerinde son durum ne? Josef de Souza ateşi yakmıştı

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın süper starı Josef de Souza, yakın arkadaşları Alex Teixeira ve Fernando Lucas Martins'in transferi için çalışıyor. Josef'in iki yıldız isimle paylaştığı fotoğraf Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı. Peki Beşiktaş'ın Alex Teixeira ve Fernando transferlerinde son durum ne? İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'ın süper starı Josef de Souza, yakın arkadaşları Alex Teixeira ve Fernando Lucas Martins'in transferi için çalışıyor. Josef'in iki yıldız isimle paylaştığı fotoğraf Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı. Peki Beşiktaş'ın Alex Teixeira ve Fernando transferlerinde son durum ne? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Fernando Lucas transferlerinde son durum ne? Josef de Souza ateşi yakmıştı

Kartal'ın geçtiğimiz sezon aldığı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarında önemli payı olan Josef de Souza, saha içinde olduğu gibi saha dışında da çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Fernando Lucas transferlerinde son durum ne? Josef de Souza ateşi yakmıştı

Siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer alan Alex Teixeira ve Fernando Lucas Martins ile yakın arkadaş olan Josef, birlikte çekildikleri ve Teixeira'nın Kartal işareti yaptığı fotoğrafı paylaşarak dikkat çekti. Taraftarları oldukça heyecanlandıran bu paylaşım dünün en önemli gündemlerinden biri oldu.

Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Fernando Lucas transferlerinde son durum ne? Josef de Souza ateşi yakmıştı

FERNANDO TAMAM, TEİXEİRA ZORLUYOR

Josef yakın arkadaşı olan iki futbolcuyla sık sık görüşürken, kendilerine Beşiktaş'ı ve İstanbul'u övgüyle anlattı. İki futbolcunun da olumlu izlenimler edinmesini sağlayan tecrübeli futbolcu, manevi konularda desteğini göstermiş oldu.

Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Fernando Lucas transferlerinde son durum ne? Josef de Souza ateşi yakmıştı

İşin maddi tarafında ise Fernando ile anlaşmaya yakın olan Beşiktaş'ın, Teixeira için ise şartlarını zorladığı ancak oyuncunun hem maaş hem de imza parası talebinin yüksek geldiği kaydedildi.

Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Fernando Lucas transferlerinde son durum ne? Josef de Souza ateşi yakmıştı

Brezilyalı yıldızın maaş talebinin 3.5 milyon Euro olduğu, imza parası için de 3 milyon Euro istediği belirtildi.

Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Fernando Lucas transferlerinde son durum ne? Josef de Souza ateşi yakmıştı

BU KARE HEYECANLANDIRDI

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Alex Teixeira ve Fernando Lucas Martins ile buluşarak fotoğrafını paylaşan Josef de Souza, taraftarı heyecanlandırdı. Özellikle Teixeira'nın 'Kartal' pozu vermesi, "İş bitti" yorumlarına neden oldu.

Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Fernando Lucas transferlerinde son durum ne? Josef de Souza ateşi yakmıştı

ALEX TEIXEIRA

En son Çin'in Jiangsu takımında forma giyen Brezilyalı 10 numaranın bonservisi elinde...

Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Fernando Lucas transferlerinde son durum ne? Josef de Souza ateşi yakmıştı

FERNANDO

Beijing Guoan ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, gelmeye hazır...

Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Fernando Lucas transferlerinde son durum ne? Josef de Souza ateşi yakmıştı

DIEGO COSTA ARADA KALDI

Bu arada Beşiktaş'ın forvet transferindeki hedeflerinden olan Diego Costa geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kararımı ilerleyen günlerde vereceğim" demişti.

Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Fernando Lucas transferlerinde son durum ne? Josef de Souza ateşi yakmıştı

32 yaşındaki İspanyol oyuncunun bu sözünün perde arkasında iki takım yatıyor: Beşiktaş ve Benfica…

Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Fernando Lucas transferlerinde son durum ne? Josef de Souza ateşi yakmıştı

Beşiktaş'ın bonuslarla birlikte 2.9 milyon Euro'dan 2 yıllık teklifte bulunduğu tecrübeli oyuncunun, Benfica da peşinde ancak önerdikleri rakam daha düşük. Düşünmek isteyen futbolcunun, 1-2 hafta içinde kararını bildireceği öğrenildi.

Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Fernando Lucas transferlerinde son durum ne? Josef de Souza ateşi yakmıştı

NICE, ERSİN DESTANOĞLU İÇİN GELİYOR

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu gözüne kestiren Nice, resmi teklif ile kapıyı çalacak. Daha önce sportif direktör Julien Fournier, sözlü olarak yönetimle iletişime geçerek önce 5, ardından da 7 milyon Euro teklif etmişti.

Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Fernando Lucas transferlerinde son durum ne? Josef de Souza ateşi yakmıştı

20 yaşındaki kaleciyle de görüşen Fournier, "Bizden haber bekle" mesajını iletmişti. Bu hafta Beşiktaş'ın kapısını yazılı teklifle resmen çalacak olan Fransız ekibi, transferi noktalamak istiyor.

Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Fernando Lucas transferlerinde son durum ne? Josef de Souza ateşi yakmıştı

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da "Kulübün menfaatine olacak teklife onayım var" dediği belirtildi. Şayet Ersin ayrılırsa Beşiktaş, Başakşehir'den Mert Günok'u alacak.

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Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Fernando Lucas transferlerinde son durum ne? Josef de Souza ateşi yakmıştı
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