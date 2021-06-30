Siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer alan Alex Teixeira ve Fernando Lucas Martins ile yakın arkadaş olan Josef, birlikte çekildikleri ve Teixeira'nın Kartal işareti yaptığı fotoğrafı paylaşarak dikkat çekti. Taraftarları oldukça heyecanlandıran bu paylaşım dünün en önemli gündemlerinden biri oldu.