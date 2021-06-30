Fenerbahçe'de teknik direktör krizi devam ediyor. Taraftar her gün yeni hocanın açıklanacağını umut ediyor ve takım da yeni sezon için bugün sahaya inecek ancak sarı-lacivertli yönetimden resmi bir açıklama dün itibariyle yapılmadı.
F.Bahçe ile anlaştığı iddia edilen Portekizli Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi Empower Sports bir açıklama yaptı:
"Fonseca'nın Fenerbahçe ile anlaştığına dair tüm haberler gerçek dışıdır. Portekizli teknik direktör ile Türk kulübü arasında herhangi bir görüşme olmamıştır."
Bu arada Paulo Fonseca'dan maliyetinin yüksek olması nedeniyle vazgeçildiği öğrenildi.
PİRLO YEDEKTE TUTULUYOR
Bu gelişme üzerine Kanarya, Slaven Bilic için yeni bir hamle yaptı. Hırvat hocaya ikinci kez haber yollayan yönetim, BJ Guoan ile 31 Aralık 2022'de bitecek olan sözleşmesini feshetmesini istedi.
52 yaşındaki çalıştırıcı, bu noktada Çin kulübüyle ikinci bir görüşme yapacak.
Şayet tecrübeli teknik adam "Sözleşmemi feshettim" mesajını verirse Fenerbahçe, 1 saat içerisinde Hırvat hocayla sözleşme imzalandığını kamuoyuna duyuracak ve büyük sıkıntıdan kurtulmuş olacak.
Slaven Bilic'ten gelecek olumsuz haberlere karşın alternatif isimler üzerinde de çalışıyor.
Sarı-lacivertliler, İsviçre Milli Takımı'nda görev yapan Vladimir Petkovic için menajerler aracılığıyla nabız yoklandı.
EURO 2020'de tarih yazan ve çeyrek finalde yarın İspanya ile karşılaşacak Boşnak asıllı İsviçreli hoca, Türkiye'de daha önce Samsunspor'da görev yapmıştı.
Hırvatistan Milli Takımı teknik direktörü Zlatko Dalic ile Juventus'taki görevine son verilen Andrea Pirlo da gündemdeki yerlerini koruyor.