Son dakika: Fenerbahçe'den teknik direktör kararı! Bir isimle anlaşıldı, bir isim listeden çıkarıldı

Tam 7 yıldır şampiyonluk bekleyen Fenerbahçe taraftarı, 30 gündür de yeni hocanın kim olacağını merakla takip ediyor…
Artık sabrı tükenen sarı-lacivertliler, sosyal medyada Başkan Ali Koç'u eleştiri yağmuruna tutarken, 'İstifa' başlığı uzun süre gündemde kaldı.
Bunun üzerine önceki akşam kulüpten yapılan resmi açıklamada anlaşma konusunda sona gelindiği ancak imzaların atılmadığı ifade edildi.
Bu gelişmenin ardından gözler adaylara çevrildi. Fenerbahçe'nin Portekizli hoca Paulo Fonseca konusunda son noktayı koyduğu ifade edildi.
PİRLO ADAYLARDAN BİRİ ANCAK ANLAŞMA YOK
48 yaşındaki teknik adamla kurulan temasta prensip anlaşması sağlandı. Ancak Fenerbahçe tüm adaylarla yaptığı görüşmeleri henüz noktalamadı.
Hepsinin sona ermesinin ardından resmi duyuruyla yeni hocanın açıklanacağı bildirildi.
An itibariyle Marco Silva adaylar arasından çıkarıldı. Silva şampiyonluk beklenen sezon için yetersiz görüldü.
Pirlo ise hâlâ adaylar arasında ancak kesin bir anlaşma yok. İtalyan teknik adamla görüşmeler devam ediyor.
Fenerbahçe'nin resmi duyuruyu yapacağı tarih olarak 1 Temmuz yani yarın işaret ediliyor.
STEVEN CAULKER, FENERBAHÇE'DE
Bu arada Fenerbahçe ikinci transferini de gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki forvet Serdar Dursun'un ardından İngiliz stoper Steven Caulker'ı da kadrosuna kattı.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
2018-19'un ara döneminde Alanyaspor'a transfer olan ve turuncu-yeşillilerde 85 maça çıkıp 6 gol ve 8 asist kaydeden 29 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor ve Beşiktaş da istiyordu.
1.91 cm boyundaki Caulker, bonservisinin elinde olması nedeniyle de transferin gözdesiydi. Ayrıca Caulker, Ali Koç başkanlığında Kanarya'nın kadrosuna kattığı 10. stoper oldu.